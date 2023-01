Người dân cần làm gì khi sổ hộ khẩu hết hạn sử dụng từ ngày 1-1-2023

Luật Cư trú 2020 quy định từ ngày 1-1-2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng trong các thủ tục hành chính, vậy người dân cần làm những gì để thay thế?

Kể từ ngày 1-1-2023 sổ hộ khẩu giấy chính thức hết giá trị, người dân có thể sử dụng 7 phương thức thay thế khi giải quyết các thủ tục hành chính.

Sau thời điểm bỏ sổ hộ khẩu giấy, cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử, hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử. Việc bỏ sổ hộ khẩu giấy tức là bỏ hình thức quản lý dữ liệu cư trú bằng sổ sách, giấy tờ. Nhà nước vẫn duy trì quản lý hộ khẩu, chỉ là thay thế hình thức quản lý thông tin sang phần mềm công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả hơn.

Thượng tá Lê Hồng Thái, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Dù bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy nhưng cơ quan chức năng vẫn duy trì quản lý cư trú đối với công dân. Điều khác biệt là hình thức quản lý thay vì thủ công bằng sổ giấy như trước đây thì nay chuyển sang phần mềm công nghệ thông tin hiện đại và hiệu quả hơn. Người dân vẫn cần làm các thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú. Tuy nhiên cơ quan công an sẽ không cấp sổ giấy nữa mà sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về dân cư. Khi cần giải quyết các thủ tục liên quan đến sổ hộ khẩu, cơ quan chức năng sẽ khai thác thông tin ở Cơ sở dữ liệu về dân cư do Bộ Công an quản lý.

Công an huyện Vĩnh Lộc tuyên truyền cho người dân về 7 phương thức thay thế sổ hộ khẩu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Được biết, sau một thời gian dài chuẩn bị và đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, đến thời điểm này, các địa phương, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đã hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền có quy định xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện về đường truyền, trang thiết bị... sẵn sàng phục vụ cho việc giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường số; tích cực tuyên truyền đến người dân, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, thực hiện các phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế sổ tạm trú, sổ hộ khẩu giấy khi giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Theo hướng dẫn của Bộ Công an, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện 1 trong 7 phương thức sau để sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy:

Như vậy, từ ngày 1-1-2023, công dân cần phải có 1 trong 4 loại giấy tờ để thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự, đó là: căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử, giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với người chưa được cấp căn cước công dân. Do đó mọi công dân đến độ tuổi cần khẩn trương đến cơ quan Công an gần nhất để làm căn cước công dân gắn chip và đăng ký tài khoản định danh điện tử để được đảm bảo thực hiện quyền lợi của mình khi sổ hộ khẩu giấy chính thức bị bãi bỏ.

Quốc Hương