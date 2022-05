Ngày đầu tiên thực hiện cấp đăng ký xe tại Công an cấp huyện, cấp xã: Người dân hào hứng, đồng thuận

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã, ngày 21-5-2022, cùng với lực lượng Công an cả nước, Công an 26/27 huyện, thị xã, thành phố và 68 đơn vị Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai việc cấp đăng ký, biển số xe ô tô, mô tô, xe gắn máy cho công dân trên địa bàn.

Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra việc cấp đăng ký và bấm biển số ô tô cho người dân tại Công an thị xã Nghi Sơn

Theo ghi nhận, trong ngày đầu tiên thực hiện đăng ký, cấp biển số xe cho lực lượng Công an cấp cơ sở, mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa to kéo dài, nhưng nhiều người dân mới mua xe và chủ các cửa hàng mua bán xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã rất phấn khởi và hào hững chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để đến các điểm đăng ký xe đặt tại trụ sở Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công an các xã, phường, thị trấn để làm thủ tục đăng ký và cấp biển số. Nhiều người dân tỏ ra hứng khởi vì được đăng ký xe, cấp biển số ngay tại nơi mình cư trú, không phải đi xa, vừa thuận lợi lại vừa tiết kiệm thời gian, nếu có vướng mắc trong giấy tờ sẽ được Công an xã hướng dẫn, giải quyết nhanh hơn.

Anh Nguyễn Linh ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân rất phấn khởi khi quá trình thực hiện đăng ký xe ô tô của mình được diễn ra nhanh gọn, thuận tiện, không phải chờ đợi lâu và không cần phải đi xa như trước đây.

Anh cho biết: Trước đây khi đi đăng ký đăng ký xe ở thành phố Thanh Hóa đối với công dân ở huyện chúng tôi rất mất công và tốn kém, chờ đợi rất mất nhiều thời gian. Chuyển về huyện giúp chúng tôi đi gần, thủ tục nhanh gọn hơn.

Còn chị Lê Thị Hải ở phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn cũng rất phấn khởi khi là một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc biển số xe ô tô do Công an thị xã cấp. Chị vui vẻ cho biết: Sau khi biết được chủ trương của Bộ Công an về việc phân cấp cho lực lượng Công an cấp huyện được thực hiện các thủ tục đăng ký và cấp biển số xe ô tô, tôi rất mừng vì giờ đây thay vì phải đến trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh cách nhà gần 60 km để làm các thủ tục đăng ký, cấp biển số, thì nay chỉ cần đến trụ sở Công an thị xã Nghi Sơn cách nhà có 5 km để làm đã giúp tôi tiết kiệm được thời gian đi lại, đỡ tập trung đông người.

Theo chị Hải, quá trình cấp ở đây cũng nhanh gọn, kể từ khi nộp hồ sơ đến khi được bấm số ngẫu nhiên chỉ trong vòng 5 đến 7 phút, rất nhanh chóng và thuận tiện.

Chị Lương Thị Thảo ở Thôn Tân Thành, xã Thạch Lập nhận biển số tại Công an xã vào ngày 21-5

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật, đường truyền cũng như nhân lực nên trong ngày đầu tiên thực hiện việc phân cấp đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tình Thanh Hóa diễn ra thuận lợi. Tính đến 16 h ngày 21-5, lực lượng Công an toàn tỉnh đã giải quyết và cấp đăng ký, biển số cho 32 trường hợp, trong đó có 18 phương tiện ô tô và 16 phương tiện xe máy, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Trong sáng 21-5, trực tiếp đi kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện việc phân cấp đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các đơn vị Công an cơ sở, Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: Việc phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã là chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Công an, nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện. Do đó các đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm của mình, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, cùng tháo gỡ những vẫn đề còn khó khăn, bất cập nhằm thực hiện tốt nhất chủ trương của Bộ Công an, phục vụ Nhân dân một cách tốt nhất.

Mai Hà