Ngành y tế và những dấu ấn đáng tự hào

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của Nhân dân và y đức của người thầy thuốc. Người luôn căn dặn các y, bác sĩ “lương y phải như từ mẫu”. Thực hiện lời dạy của Người, các thế hệ thầy thuốc luôn lấy đó làm thước đo, làm định hướng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, tất cả vì sức khỏe và hạnh phúc của Nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa – cánh chim đầu đàn của ngành y tế trong phát triển các kỹ thuật chuyên sâu.

Trong những năm qua, bên cạnh những chính sách thu hút, hỗ trợ bác sĩ có chuyên môn cao về làm việc cho tỉnh, ngành y tế Thanh Hóa không ngừng hoàn thiện tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực được bổ sung về số lượng, nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp; cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước hiện đại và đã có bước dài trong công tác triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng kỹ thuật hiện đại vào công tác cứu người. Rất nhiều bệnh viện, từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện đã có những đột phá ngoạn mục khi tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ nhiều kỹ thuật cao. Đặc biệt, ở các bệnh viện tuyến tỉnh có những bước phát triển vượt bậc trong phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, như: ghép tạng, mổ hở tim, điều trị tật khúc xạ, can thiệp tim mạch và các kỹ thuật xạ trị, phẫu thuật nội soi..., góp phần nâng cao chất lượng điều trị và hiệu quả khám chữa bệnh, giảm chi phí đi lại cho người dân. Song song với phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, tại các bệnh viện tuyến tỉnh, cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện tiếp tục được chuyển giao các kỹ thuật từ tuyến tỉnh để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời thực hiện tốt Đề án 1816 của Bộ Y tế. Hoạt động y, dược tư nhân phát triển nhanh đã chia sẻ áp lực, gánh nặng với hệ thống y tế công lập. Hệ thống y tế cơ sở được đầu tư bài bản, bước đầu đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Cùng với việc phát triển các kỹ thuật mới, trong giai đoạn vừa qua, ngành y tế cơ bản đã giải quyết vấn đề quá tải bệnh viện, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế; đổi mới, sắp xếp bộ máy, tinh gọn đầu mối, biên chế cả ở 3 tuyến tỉnh, huyện, xã; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ chiến lược lâu dài, đảm bảo phát triển bền vững và tạo tiền đề cho ngành y tế phát triển thành một trong 5 trụ cột phát triển của tỉnh.

Song song với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngành y tế tiếp tục thực hiện các biện pháp đồng bộ và sâu rộng về việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” là chủ trương xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế đã mang đến một diện mạo mới cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, “sự hài lòng” của người bệnh được coi là “đích đến”, động lực phát triển thương hiệu, chất lượng dịch vụ y tế giữa các bệnh viện lớn trong khu vực. Đây cũng là cơ hội để mỗi cán bộ y tế, nhân viên ngành y thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh, rèn luyện kĩ năng giao tiếp ứng xử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh, đã đánh dấu sự nỗ lực của toàn ngành y tế, nhất là các đơn vị làm công tác y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh, đã duy trì công tác giám sát dịch tễ thường xuyên, tăng cường giám sát nhằm phát hiện các trường hợp dịch bệnh, ngăn chặn không để các dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên diện rộng thuộc địa bàn tỉnh; tỷ lệ mắc và tử vong của hầu hết các bệnh truyền nhiễm lưu hành như sởi, tay chân miệng, dại... đều giảm so với những năm trước, đặc biệt giảm mạnh số mắc do bệnh sốt xuất huyết qua các năm; khống chế hiệu quả sốt phát ban nghi sởi, trong những năm qua không có dịch lớn xảy ra. Đặc biệt, trong những thời khắc đầy khó khăn, thách thức trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với cả hệ thống chính trị, toàn ngành y tế đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh từ rất sớm, không chủ quan, lơ là, xây dựng kế hoạch ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh, với các biện pháp ứng phó chủ động, linh hoạt và đã đạt được những kết quả quan trọng. Mặc dù là địa bàn có nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan rất cao, nhưng tỉnh ta đã kiểm soát và khống chế thành công dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe của người dân, được Trung ương xếp vào nhóm các tỉnh có “nguy cơ thấp” về dịch bệnh COVID-19.

Những kết quả này ngày càng khẳng định sự tiến bộ vượt bậc về năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới. Phát huy những kết quả đã đạt được, ngành y tế tiếp tục không ngừng đổi mới trong quản lý, đổi mới trong tư duy, ra sức rèn luyện và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao phẩm chất đạo đức người thầy thuốc, hoàn thành sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, phấn đấu đưa ngành y tế tỉnh Thanh phát triển xứng tầm khu vực và đưa y tế trở thành một trong 5 trụ cột tăng trưởng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

