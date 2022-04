Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng bơi và cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống tai nạn đuối nước

Sáng 15-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp với UBND TP Sầm Sơn, Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa đã khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bơi và cứu hộ, cứu nạn (đợt 1) năm 2022 cho hướng dẫn viên, cộng tác viên cơ sở.

Tham gia lớp tập huấn có gần 70 học viên là hướng dẫn viên, cộng tác viên làm hướng dẫn tập luyện bơi; nhân viên cứu hộ bể bơi, cứu hộ bãi tắm; giáo viên giáo dục thể chất tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn và lực lượng cứu hộ một số khu, điểm, cơ sở kinh doanh du lịch (có bể bơi) trong tỉnh.

Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trong khuôn khổ lớp tập huấn học viên được phổ biến các văn bản pháp luật, quy định của Nhà nước về phổ cập bơi cho trẻ em và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em hiện nay; hướng dẫn kỹ năng về xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phổ cập bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em tại đơn vị, địa phương; những phương pháp và nguyên tắc chung trong dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; công tác tổ chức lớp học và quản lý trẻ em học bơi an toàn trong môi trường nước; thực hành kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước cho mọi người; kỹ năng cứu đuối; sơ cứu, cấp cứu ban đầu đối với người bị đuối nước…

Giảng viên Trường Đại học VH,TT&DL truyền đạt các nội dung tập huấn

Lớp tập huấn là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước cho trẻ em, gia đình và xã hội, giảm thiểu các tai nạn đuối nước, thương tích cho trẻ em. Đây cũng là dịp để động viên, khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu môn bơi cho trẻ em và các đối tượng khác trong xã hội, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào TDTT của tỉnh phát triển trong giai đoạn mới, tích cực đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Học viên chụp ảnh lưu niệm với đại biểu và các giảng viên

Lớp tập huấn kết thúc vào ngày 19-4. Thời gian tới, Sở VH,TT&DL, Trường Đại học VH,TT&DL tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bơi và cứu hộ, cứu nạn tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Mạnh Cường