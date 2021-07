Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê trên địa bàn tỉnh

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê và thống nhất sử dụng số liệu thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh, kịp thời đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê và thống nhất sử dụng hệ thống thông tin, số liệu thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, về thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu thống kê; phân tích và dự báo thống kê: Cục Thống kê tỉnh thực hiện tốt việc thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia, kế hoạch điều tra hàng năm của Tổng cục Thống kê và của UBND tỉnh; Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp đầy đủ, khách quan, trung thực số liệu theo chế độ báo cáo thống kê của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp; Khai thác, tổng hợp số liệu thống kê thông qua việc khai thác hồ sơ hành chính theo đúng các quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê; Chỉ đạo các Chi cục Thống kê trực thuộc thu thập, tổng hợp đầy đủ thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã; Nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo thống kê phục vụ xây dựng, đánh giá thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các loại báo cáo và biên soạn các chỉ tiêu thống kê được phân công. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thu thập, tổng hợp số liệu, báo cáo thống kê theo quy định của phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành. Tham mưu xây dựng phương án các cuộc điều tra thống kê theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh; Cung cấp cho Cục Thống kê tỉnh số liệu chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh thuộc trách nhiệm chủ trì thu thập, tổng hợp để Cục Thống kê công bố theo quy định; Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý cung cấp đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực thông tin, số liệu phục vụ các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê; Chỉ đạo các phòng, ban và UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thống kê trong việc thu thập, cung cấp thông tin để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.

Về việc cung cấp, sử dụng thông tin, số liệu thống kê nhà nước: Cục Thống kê tỉnh cung cấp đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng số liệu các chỉ tiêu thống kê phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của tổ chức, cá nhân theo quy định; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin, số liệu thống kê nhà nước đã được cấp có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo các Chi cục Thống kê trực thuộc thực hiện cung cấp, hướng dẫn sử dụng thông tin, số liệu thống kê nhà nước thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã theo quy định và phân cấp của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh cung cấp số liệu chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh thuộc trách nhiệm chủ trì thu thập, tổng hợp để Cục Thống kê tỉnh công bố theo quy định của pháp luật; Thống nhất sử dụng số liệu thống kê nhà nước do Cục Thống kê tỉnh công bố, số liệu thống kê do các Bộ, ngành Trung ương công bố và số liệu các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tổ chức và công bố theo quy định của pháp luật. UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất sử dụng số liệu thống kê nhà nước trên địa bàn do Cục Thống kê tỉnh công bố, số liệu thống kê do các sở, ngành cấp tỉnh công bố theo chế độ báo cáo thống kê của Bộ, ngành và số liệu các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tổ chức và công bố theo quy định của pháp luật; Chỉ được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân thông tin, số liệu thống kê nhà nước đã được cấp có thẩm quyền công bố; Cục Thống kê tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu cung cấp, sử dụng số liệu thống kê không chính xác, không thống nhất, không đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Về nâng cao chất lượng nhân lực làm công tác thống kê: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh bố trí nhân lực làm công tác thống kê đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu của công tác thống kê tại đơn vị; UBND các xã, phường, thị trấn giao nhiệm vụ làm công tác thống kê cho chức danh “Văn phòng thống kê” theo đúng quy định của pháp luật; Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân lực làm công tác thống kê. Cục Thống kê tỉnh thực hiện tốt việc tuyên truyền Luật Thống kê, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê và các cuộc tổng điều tra thống kê theo quy định; Tăng cường phổ biến thông tin thống kê, tổ chức họp báo công bố thông tin thống kê về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định; đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin thống kê, chú trọng phổ biến thông tin thống kê trên môi trường mạng Internet. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh để tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê; tuyên truyền các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê. Sở Tư pháp phối hợp với Cục Thống kê tỉnh để lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật thống kê trong chương trình, kế hoạch phổ biến pháp luật hàng năm.

Về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong công tác thống kê: Các cơ quan thống kê trong tỉnh chủ động, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, phương pháp thống kê tiên tiến và công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thống kê. Hàng năm, Cục Thống kê tỉnh lựa chọn nhiệm vụ khoa học, công nghệ phù hợp, cấp thiết để trình duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

Về thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi đua, khen thưởng trong hoạt động thống kê: Cục thống kê tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật về thống kê; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về thống kê; đồng thời, chủ động xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy chế công vụ và quy định của pháp luật trong công tác thống kê. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác thống kê trên lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Cục Thống kê tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác thống kê trên địa bàn tỉnh.

BĐT