Mùa hè - sôi động các khu vui chơi dành cho trẻ

Nghỉ hè là thời điểm nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ em tăng cao. Đáp ứng nhu cầu đó, hiện nay ngoài các điểm vui chơi “truyền thống” như nhà văn hóa, nhà thiếu nhi... trên địa bàn tỉnh còn có nhiều điểm vui chơi dành cho trẻ em do các doanh nghiệp đầu tư với đa dạng các loại dịch vụ, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát triển kỹ năng cho trẻ.

Khu vui chơi Kisd world, thu hút đông trẻ em đến chơi.

Những năm gần đây, các khu vui chơi giải trí cho trẻ em trên địa bàn TP Thanh Hóa do tư nhân đầu tư ngày càng “nở rộ”, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, các điểm ngoài trời... Khu vui chơi Kisd world, đường Lê Hoàn (TP Thanh Hóa) được đầu tư và đi vào hoạt động năm 2018, với 1.200m2, kết hợp giữa vận động và trí tuệ được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu giúp trẻ phát triển toàn diện với nhiều chương trình sự kiện hiện đại. Chị Lê Thị Như, quản lý tại đây cho biết: “Khu vui chơi hiện có 11 khu vực, bao gồm: khu nhà bóng, hướng nghiệp, khu vực xếp hình, khu vực dành riêng cho các bé gái, khu vực dành riêng cho bé trai, khu mạo hiểm, khu vực dành cho bé dưới 2 tuổi, khu cắm trại, khu vui chơi tự do, khu vực sân khấu, thiết kế thời trang... tất cả các khu vực đều được bố trí và chia theo lứa tuổi, sở thích và giới tính của các em. Để đảm bảo an toàn cho các em vui chơi, chúng tôi đã chú trọng đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, đa dạng các loại đồ chơi, đồng thời thường xuyên kiểm tra và sửa chữa, thay thế liên tục. Cùng với đó, là quan tâm vệ sinh cọ rửa, phun khử khuẩn khu vui chơi, đồ chơi hàng ngày. Nhờ được đầu tư khang trang, hiện đại, bố trí đẹp mắt, khoa học, giá vé cũng phù hợp là 60.000 đồng/trẻ em kèm 1 phụ huynh đi cùng nên khu vui chơi thu hút khá đông trẻ em đến, nhất là dịp cuối tuần”.

Theo quan sát của chúng tôi, khu vui chơi Kisd world đang thu hút khá đông trẻ. Trong khi nhiều bé trai thích thú với các trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, đua xe thì nhiều bé gái lại thích những hoạt động nhẹ nhàng như đi chợ, nấu ăn, trang điểm. Em Đặng Minh Anh, học sinh lớp 4 chia sẻ: Vào các ngày cuối tuần em thường được mẹ cho đến đây chơi, em vốn là người ưa mạo hiểm nên rất thích trò chơi vượt chướng ngại vật. Chơi trò này vừa giúp em thỏa mãn được niềm đam mê, vừa giúp em được trải nghiệm, khám phá, rèn luyện khả năng nhanh nhẹn, chính xác.

Với thiếu nhi, được vui chơi, giải trí trong một môi trường lành mạnh là nhu cầu chính đáng. Vì vậy, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã và đang quan tâm đến việc đầu tư xây dựng các khu vui chơi, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần phát triển kỹ năng cho thiếu niên, nhi đồng. Trên địa bàn TP Thanh Hóa hiện nay hầu hết các xã, phường đều có nhà văn hóa, nhiều nơi còn chủ động xây dựng các khu, điểm vui chơi riêng dành cho trẻ em. Đây chính là địa điểm để tổ chức, duy trì các mô hình sinh hoạt hè hiệu quả cho thiếu niên, nhi đồng tại các khu dân cư. Anh Lê Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành đoàn TP Thanh Hóa chia sẻ: Ngay từ đầu mùa hè, thành phố đã quán triệt, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng, phát huy tốt hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, những địa chỉ quen thuộc như nhà thi đấu và tập luyện thể dục thể thao, thư viện, sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, các điểm vui chơi... ở từng xã, phường để phục vụ, mang lại sự hưởng thụ cao nhất cho trẻ em. Bên cạnh đó, Thành đoàn còn tích cực phối hợp với trung tâm văn hóa thành phố, nhà văn hóa thiếu nhi để tổ chức các lớp học vẽ, nhảy, đàn... tăng cường tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt, vui chơi, giải trí lành mạnh, các sân chơi cuối tuần với nhiều hoạt động tập thể bổ ích.

Tại huyện Quảng Xương, từ năm 2019, Huyện đoàn đã xây dựng ý tưởng lan tỏa phong trào xây dựng các khu vui chơi dành cho trẻ em tại các khu dân cư với việc mua sắm, lắp đặt các thiết bị, đồ chơi ngay tại nhà văn hóa các thôn, khu phố. Phong trào ngay khi triển khai đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đoàn thanh niên các xã, thị trấn, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều khu vui chơi dành cho trẻ em như tại thị trấn Tân Phong, các xã Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Khê, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Văn, Quảng Định... Cùng với đó, Huyện đoàn luôn chú trọng đến việc tổ chức nhiều chương trình hoạt động hè thu hút sự quan tâm của cả phụ huynh và các em học sinh tham gia như các lớp học kỹ năng sống, hội thi tiếng Anh, các diễn đàn dành cho trẻ em... Đây không chỉ là sân chơi giúp các em vui chơi mà còn là cơ hội để rèn luyện sự tự tin, mạnh dạn, tính tự lập của mỗi em, giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng giao tiếp trong gia đình và xã hội, được thể hiện sở thích, năng khiếu của bản thân...

Hoạt động vui chơi, giải trí là nhu cầu cần thiết, giúp các em phát triển về thể chất, trí tuệ và nhân cách một cách toàn diện. Bởi vậy, việc quan tâm tạo những sân chơi và các hoạt động giải trí cho trẻ em trong dịp nghỉ hè sẽ giúp các em có nơi vui chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, tránh xa những cám dỗ tệ nạn xã hội và sự nguy hiểm của những tai nạn thương tích luôn rình rập. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho trẻ em vui chơi, các ngành chức năng, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo đảm các điều kiện kinh doanh, quan tâm bảo dưỡng các thiết bị thường xuyên, không kinh doanh các trò chơi mạo hiểm gây nguy hiểm cho trẻ em. Các bậc phụ huynh cũng không để trẻ chơi dưới lòng đường giao thông, giám sát chặt trẻ khi chơi các trò chơi để hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt