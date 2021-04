Mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy

Để tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy kiểm tra công tác PCCC tại các doanh nghiệp.

Thời gian kiểm tra từ ngày 15-4-2021 đến 15-7-2021, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tham mưu cho UBND các cấp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) phối hợp với ngành điện lực, các tổ chức đoàn thể tại khu dân cư, lực lượng dân phòng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kiểm tra nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong công tác PCCC tại từng hộ gia đình, nhất là hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; yêu cầu các hộ gia đình ký cam kết để tổ chức khắc phục các thiếu sót, vi phạm về PCCC và thoát nạn sau kiểm tra. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho Chủ tịch UBND cấp xã, lực lượng công an cấp xã.

Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các hộ gia đình, khu dân cư.

Để thực hiện tốt đợt cao điểm và công tác PCCC, CNCH trong năm 2021, sau hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn do Bộ Công an tổ chức vào ngày 15-4-2021, phát biểu tại hội nghị Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an toàn tỉnh cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để tổ chức tập huấn cho lực lượng công an các xã, phường, thị trấn về công tác PCCC tại địa bàn cơ sở.

Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, bất cập về công tác PCCC tại những địa bàn, khu vực, điểm nóng gây mất an toàn về PCCC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở, địa bàn có nhiều nguy cơ cháy nổ cao. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC, kể cả việc tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Quan tâm, bố trí cán bộ và vật tư phương tiện làm công tác PCCC và CNCH để thực hiện nhiệm vụ khi có sự cố cháy nổ xảy ra...

Quốc Hương