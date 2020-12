Mai Linh Thanh Hóa nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng dịp tết

Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phục vụ hành khách đảm bảo chất lượng và an toàn.

Chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp định kỳ và công tác an toàn giao thông được Công ty Mai Linh Thanh Hóa tổ chức thường xuyên cho đội ngũ lái xe.

Mới đây, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Thanh Hóa tổ chức Chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp định kỳ và công tác an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi đang làm việc tại công ty. Đây là một trong những hoạt động được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của đội ngũ lái xe, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Ông Hồ Hữu Thiết, Giám đốc Công ty Mai Linh Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Thanh Hóa đã phổ biến đến đội ngũ lái xe kỹ năng, kiến thức về an toàn giao thông như: Các nội dung cơ bản của Luật giao thông đường bộ; đậu, đỗ xe, đón trả khách đúng nơi quy định không gây cản trở giao thông; chạy xe đúng thời gian, tốc độ cho phép; thực hiện nghiêm việc không phóng nhanh, vượt ẩu, không được sử dụng các chất liên quan đến ma túy, rượu bia khi tham gia giao thông… Cùng với đó là các quy định mới của pháp luật về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Thanh Hóa phổ biến kỹ năng tham gia giao thông an toàn và các quy định mới của pháp luật về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi Mai Linh Thanh Hóa.

Tham dự chương trình, lái xe taxi của Mai Linh Thanh Hóa còn được đào tạo về văn hóa doanh nghiệp với những giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu của Mai Linh như: “Khách hàng là tất cả” và “An toàn, tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi”.

Bên cạnh đó, đội ngũ lái xe còn được trang bị thêm những kiến thức về y tế, cách xử lý các sự cố khi lưu thông trên đường bộ…

Tại chương trình các lái xe đã ký cam kết thi đua.

Ngoài đào tạo văn hóa doanh nghiệp định kỳ và công tác an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như: Đầu tư mua mới và đưa vào khai thác các dòng xe ô tô taxi chất lượng; tăng cường bảo dưỡng, sữa chữa để bảo đảm vận chuyển hành khách an toàn, thuận lợi; đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Lái xe an toàn, doanh thu cao”, “Lái xe trung thực, tận tụy với khách hàng”, “Mỗi lái xe là một hướng dẫn viên du lịch”, “Lái xe chung tay phòng, chống dịch COVID-19”… nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng, người dân khi sử dụng dịch vụ taxi, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

NL