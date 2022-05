Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Thủy phát động “Tháng Công nhân” năm 2022

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Cẩm Thủy phối hợp với UBND huyện vừa tổ chức lễ phát động phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022.

Tại buổi lễ, lãnh đạo LĐLĐ huyện Cẩm Thủy đã phát động và kêu gọi toàn thể người lao động, các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022. Đồng thời, yêu cầu các công đoàn cơ sở tổ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; thực hiện tốt việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; làm tốt hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động…

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, UBND huyện và LĐLĐ huyện Cẩm Thủy đã trao 24 suất quà trị giá trên 25 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Thanh Huê