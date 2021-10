LĐLĐ huyện Triệu Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Triệu Sơn phối hợp công đoàn cơ sở các đơn vị: Trường Mầm non Đồng Lợi, Trường Mầm non Vân Sơn, Trường Mầm non Bình Sơn, Công ty TNHH Gạch ngói Nam Vang tổ chức lễ khánh thành, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho 4 gia đình đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Triệu Sơn đã trao 45 triệu đồng chi chị Lê Thị Hương, ĐVCĐ Trường Mầm Non Bình Sơn; 45 triệu đồng cho chị Lê Thị Bích, ĐVCĐ Trường Mầm Non Vân Sơn; 35 triệu đồng cho chị Đỗ Thị Quế, ĐVCĐ Trường Mầm Non Đồng Lợi; 35 triệu đồng cho chị Ngô Thị Hà, ĐVCĐ Công ty TNHH Gạch ngói Nam Vang. Đây là các ĐVCĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; được quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ, cùng với sự của anh em, bạn bè và một phần tích cóp, các gia đình ĐVCĐ đã xây dựng được nhà mới khang trang, kiên cố.

Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm công đoàn” là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp công đoàn đối với đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, động viên người lao động vươn lên trong cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị.

Thanh Huê