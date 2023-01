Lan tỏa tình người - nhân lên tết ấm

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, khắp nơi trên địa tỉnh đã xuất hiện nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện ý nghĩa. Qua đó, giúp các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội có được nhiều món quà vô giá cả về vật chất lẫn tinh thần, để thêm lạc quan sống và nỗ lực vươn lên.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Năm nay gia đình bà Phạm Thị Tuất, thôn Huệ Nghiêm, xã Quảng Đại (TP Sầm Sơn) được đón cái tết đầm ấm trong ngôi nhà mới khang trang. Bà Tuất thuộc gia đình hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên bao năm qua, hai mẹ con bà Tuất phải sống trong căn nhà nhỏ xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh của gia đình, Hội Chữ thập đỏ TP Sầm Sơn đã trích 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Nhân đạo của hội và chính quyền địa phương kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, anh em họ hàng đã hỗ trợ xây dựng nhà cho bà Tuất, với tổng trị giá 250 triệu đồng. Sau hơn 2 tháng xây dựng, ngôi nhà cấp 4 kiên cố đã hoàn thành. Bước vào ngôi nhà khang trang, bà Tuất phấn khởi chia sẻ: “Tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể trong những ngày tết đến, xuân về. Với tôi, ngôi nhà là món quà vô giá, thể hiện tinh thần truyền thống nhân văn cao cả của dân tộc. Đây là cái tết vui nhất của tôi”.

Những tháng cuối năm 2022, chị Quách Thị Tình (48 tuổi, Xuân Khang, Như Thanh) không còn canh cánh nỗi lo thiếu máu điều trị như những năm trước. Chị Tình không may mắn khi mang trên mình căn bệnh tan máu bẩm sinh. Nhiều năm nay, đều đặn 2 tháng/lần chị Tình phải đến Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh để điều trị bệnh. Mỗi khi gần tết, chị Tình luôn lo lắng và mong chờ có đủ máu để truyền do tình trạng khan máu vào dịp tết thường diễn ra. May mắn thay, năm nay chị Tình đã liên hệ được với những người thường xuyên hiến máu tình nguyện nên không phải chờ máu điều trị. Chị Quách Thị Tình chia sẻ: “Nhờ có những người tham gia hiến máu tình nguyện nên nỗi lo thiếu máu điều trị bệnh của tôi đã vơi hẳn. Tôi thầm cảm ơn những người đã không quản ngại xa xôi luôn sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần. Họ không chỉ giúp tôi được điều trị đúng lịch, duy trì sức khỏe mà còn giúp tôi vơi bớt lo lắng, yên tâm điều trị bệnh. Đặc biệt, vào những ngày cuối năm, mỗi giọt máu đào của những tấm lòng nhân hậu ấy đã giúp tôi có được cái tết trọn vẹn, ấm áp bên gia đình”.

Hội Chữ thập đỏ TP Sầm Sơn và xã Quảng Đại bàn giao nhà cho bà Phạm Thị Tuất.

Chị Tình và bà Tuất là hai trong số hàng nghìn đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội nhận được hỗ trợ kịp thời để đón tết đủ đầy, đầm ấm hơn. Bởi thời gian qua, có nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện. Như, Câu lạc bộ (CLB) “Thiện nguyện xanh” đã vận động các thành viên cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ xây trường học, tặng quà, suất ăn miễn phí cho hàng nghìn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Lan, chủ nhiệm CLB cho biết: Cùng chung mong muốn chia sẻ khó khăn với người nghèo, các thành viên CLB đã thống nhất triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, nhất là vào dịp gần tết. Trung bình mỗi năm CLB huy động và hỗ trợ gần 1 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động như: xây trường cho các em học sinh vùng cao; tặng áo ấm cho trẻ qua chương trình “Đông ấm cùng em”; tặng quà, nhu yếu phẩm cho Nhân dân vùng cao qua chương trình “Tết ấm vùng cao”…

Người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa nhận suất ăn miễn phí.

Hay như CLB “Giọt hồng xứ Thanh”, sau hơn 1 năm thành lập đã trở thành một địa chỉ liên hệ của các bệnh nhân và bệnh viện khi cần máu cấp cứu và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Với sự nhiệt tình, hết lòng vì người bệnh, các thành viên CLB luôn sẵn sàng hiến máu khi có người cần. Nhờ đó, đã khắc phục tình trạng khan máu hiếm vào dịp tết, nhiều người bệnh đã được duy trì sự sống. Anh Lâm Thanh Tình, thành viên CLB chia sẻ: Với suy nghĩ “máu có thể chờ người bệnh, nhưng người bệnh không thể chờ máu”, tôi và các thành viên đều sẵn sàng hiến máu bất cứ lúc nào. Đặc biệt, vào dịp trước, trong và sau tết, chúng tôi luôn cố gắng sinh hoạt điều độ, giữ sức khỏe tốt nhất để bảo đảm yêu cầu hiến máu, giúp người bệnh có tết an toàn, đầm ấm cùng gia đình và cộng đồng.

Trong cái giá lạnh của những ngày cuối năm, ngoài sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, những người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội cũng được sưởi ấm bởi sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Hàng năm, để chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán, từ đầu tháng 12, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các hội đoàn thể ở các địa phương đã chủ động dành kinh phí và tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng yếu thế trong xã hội.

Một mùa xuân nữa lại về, không khí Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 đang lan tỏa khắp muôn nơi. Tin rằng, với những tấm lòng nhân ái, nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện, người nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh sẽ được vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc trong niềm hạnh phúc, đủ đầy và ấm áp.

Bài và ảnh: Thùy Linh