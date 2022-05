Lan tỏa phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” ở TP Thanh Hóa

Những năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn TP Thanh Hóa tham gia. Qua đó, phát huy vai trò gương mẫu của NCT trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trở thành gương sáng cho con cháu học tập và noi theo.

Mô hình nuôi ếch bằng lồng lưới của ông Hoàng Như Đốc, hội viên Hội NCT phường Quảng Phú mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Hoàng Như Đốc, hội viên Hội NCT phường Quảng Phú là tấm gương NCT gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, làm kinh tế giỏi. Ông Đốc cho biết: Nhiều năm trước đây, gia đình ông đã đầu tư nuôi ếch thương phẩm theo hình thức cắm cọc bằng tre, luồng nên hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi tìm hiểu thực tế tại một số địa phương, năm 2017, ông đầu tư nuôi ếch bằng lồng lưới kết hợp nuôi cá trắm, cá rô phi đầu vuông. Mô hình nuôi ếch trong lồng lưới kết hợp nuôi cá tận dụng được diện tích mặt nước sông, hồ, giảm thiểu thất thoát do ngập lụt và giải quyết được khó khăn trong khâu thu hoạch; thời gian nuôi ếch ngắn, trong vòng 2 tháng đã cho thu hoạch nên có khả năng quay vòng vốn nhanh...

Với 16 ô lồng, mỗi lồng có diện tích 10m2, mỗi năm ông Đốc nuôi 5 lứa ếch thương phẩm, mỗi lứa hơn 20.000 con giống. Bình quân hàng năm nuôi gần 200.000 con ếch thịt, xuất bán 36 tấn, thu lãi hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn thu hoạch 10 tấn cá trắm, cá rô phi đầu vuông, thu lãi hơn 120 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, trong cuộc sống đời thường, ông luôn gương mẫu, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông còn tích cực ủng hộ các khoản đóng góp do chính quyền, đoàn thể phát động; hỗ trợ, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho bà con tại địa phương.

Ông Lê Thế Đạo, Chủ tịch Hội NCT TP Thanh Hóa, cho biết: Hội NCT TP Thanh Hóa có 39.593 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 311 chi hội, chiếm tỷ lệ 95,15% tổng số NCT. Trong những năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” đã được các cấp hội quan tâm triển khai phù hợp với đặc thù NCT và điều kiện thực tế ở địa phương. Hội NCT TP Thanh Hóa đã lồng ghép phong trào “Tuổi cao - gương sáng” với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Trong đó, mỗi hội viên là cây cao bóng cả, làm gương trong dạy bảo con cháu chăm ngoan, học giỏi, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, xã hội, góp công, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Với phương châm “còn sức khỏe, còn lao động”, đông đảo NCT TP Thanh Hóa đã tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình; động viên con cháu tích cực khởi nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập. Hiện nay, toàn thành phố có 12.750 NCT trực tiếp lao động sản xuất, trong đó có 491 NCT làm kinh tế giỏi; 356 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Thực hiện Chương trình NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, những năm qua, gia đình hội viên NCT đã đóng góp 9.423 ngày công, ủng hộ 17.719 triệu đồng, hiến 43.894m2 đất; góp phần cùng thành phố thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, hội NCT các cấp đóng vai trò rất quan trọng trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, xây dựng gia đình văn hóa góp phần xây dựng làng, khu phố văn hóa. Hàng năm đã có 89% gia đình NCT đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 91% gia đình đạt danh hiệu gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Phong trào phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội được các cấp hội triển khai tích cực, đã có 1.217 NCT tham gia các tổ an ninh, hòa giải. Từ năm 2016 đến nay, NCT đã cung cấp 214 tin tức cho công an địa phương, cảm hóa, giáo dục 108 người lầm lỗi, hòa giải thành công 152 vụ, giúp cho cơ quan chức năng nắm bắt, xử lý kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp hội NCT TP Thanh Hóa tiếp tục nêu cao tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”; vận động con cháu, gia đình và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo điều kiện để NCT đóng góp khả năng, trí tuệ, công sức vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh