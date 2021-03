[Infographic] - Bảo đảm an toàn cho trẻ trên môi trường mạng

(Baothanhhoa.vn) - Khi tham gia vào môi trường mạng, trẻ em có nhiều lợi ích nhưng đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, nguy cơ xâm hại, mất an toàn. Do đó, để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cha mẹ cần dành thời gian trên mạng với trẻ, dạy cho trẻ thói quen trực tuyến lành mạnh và an toàn…