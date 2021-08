(Baothanhhoa.vn) - Để Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đi nhanh vào cuộc sống, huyện Yên Định đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nhanh chóng giúp các tổ chức, cá nhân thuộc diện thụ hưởng sớm tiếp cận gói hỗ trợ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tiếp sức cho người dân vượt khó do COVID-19.

{title} Huyện Yên Định rà soát, giải quyết thủ tục cho các tập thể, cá nhân thụ hưởng Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ Để Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đi nhanh vào cuộc sống, huyện Yên Định đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nhanh chóng giúp các tổ chức, cá nhân thuộc diện thụ hưởng sớm tiếp cận gói hỗ trợ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tiếp sức cho người dân vượt khó do COVID-19. Phụ nữ xã Định Tăng nấu cơm hỗ trợ công dân đang thực hiện cách ly theo quy định tại Trường Mầm non của xã. Đến nay, toàn huyện đã có 221 đơn vị, doanh nghiệp với 20.603 lao động được giảm mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, số tiền giảm trong tháng 7-2021 là hơn 424 triệu đồng. Tổng số tiền tạm tính mức đóng 12 tháng (từ ngày 1-7-2021 – 30-6-2022) là hơn 5.097 triệu đồng. Đến ngày 29-7, huyện đã lập danh sách 20 người thuộc diện chính sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế, đề nghị hỗ trợ hơn 37 triệu đồng; đề nghị hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch trên 11 triệu đồng; dự kiến đề nghị hỗ trợ kinh phí 315 triệu đồng cho 105 hộ kinh doanh. Ngoài ra, một số nhóm đối tượng khác, trong đó có đối tượng người lao động bị mất việc, ngừng việc (không có hợp đồng lao động) và các hộ kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh... huyện đang xin chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để tổng hợp, lập danh sách, đảm bảo giải quyết nhanh thủ tục hồ sơ để kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân. Lê Hà

Lê Hà

Từ khóa: Người lao độngHỗ trợChính sách hỗ trợLao độngHợp đồng lao độngKinh doanh vận tảiHướng dẫn viên du lịchYên Địnhhuyện Yên ĐịnhĐịnh Tăng