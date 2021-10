Huyện Quảng Xương chủ động phương án sơ tán dân khi có mưa bão lớn

Mùa mưa bão năm 2021 vẫn đang trong giai đoạn phức tạp, với những rủi ro khó lường. Để bảo đảm an toàn cho người và tài sản, nhất là tàu thuyền của ngư dân trước bão lớn, siêu bão, huyện Quảng Xương đã lên các phương án sơ tán dân khẩn cấp cũng như chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên biển.

Nhiều hộ dân xã Quảng Nham sinh sống sát mép biển đã được lên phương án sơ tán khi có mưa bão, sóng lớn nguy hiểm.

Là huyện có chiều dài bờ biển tới 12,5 km, với 6 xã ven biển (Quảng Hải, Quảng Thái, Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Nham và Tiên Trang), lại có 1 cửa lạch nên Quảng Xương có nguy cơ thiệt hại cao nếu có bão lớn, siêu bão đổ bộ. Bên cạnh đó, huyện còn 9 xã có đê gồm: Quảng Long, Quảng Văn, Quảng Phúc, Quảng Ngọc, Quảng Khê, Quảng Chính, Quảng Trung, Quảng Thạch, Quảng Nham, cũng luôn trong tình trạng lo lắng khi thiên tai phức tạp tràn về. Ngay từ những tháng đầu mùa mưa bão năm 2021, huyện Quảng Xương đã xây dựng “Phương án sơ tán dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai năm 2021. Theo đó, huyện đã rà soát tại các xã tiếp giáp với biển có dân cư sinh sống cách bờ biển 200m phải sơ tán tại chỗ khi có bão mạnh là 184 hộ, với 710 nhân khẩu. Tương tự, số dân sinh sống trong phạm vi cách bờ biển từ 200 đến 500m khi có bão rất mạnh phải sơ tán tại chỗ là 297 hộ, với 1.172 nhân khẩu và sơ tán tập trung là 335 hộ, với 1.436 nhân khẩu. Ngoài ra, những xã có dân cư sinh sống ngoại đê, như: Quảng Long, Quảng Văn, Quảng Phúc,... khi có lũ sông mực nước báo động từ cấp 3 trở lên, cũng được lên phương án sơ tán để bảo đảm an toàn. Việc lập danh sách diện phải di chuyển được chính xác đến từng hộ và từng nhân khẩu.

Lực lượng ứng phó nhanh tại các xã cũng được kiện toàn và thành lập, tập huấn. Phương án báo động để kêu gọi Nhân dân khi có bão được cảnh báo có cường độ rất mạnh, đổ bộ vào đất liền cùng lúc triều cường dâng cao được đưa ra với hình thức vừa thông báo trên loa truyền thanh, các hiệu lệnh và thông báo trực tiếp. Khi có tình hình phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện sẽ yêu cầu ban chỉ huy cấp xã phải thông báo cho Nhân dân vùng mép nước, vùng ven cửa sông và các hộ nuôi trồng thủy sản sẵn sàng sơ tán vào nơi an toàn khi có lệnh. UBND các xã có trách nhiệm chủ động tổ chức lực lượng và phương tiện di dời trong phạm vi của địa phương; địa điểm di dời đến theo phương án đã xác định như: nhà cao tầng, núi cao và di chuyển vào bên trong các xã lân cận. Các xã sẽ là lực lượng nòng cốt trong huy động lực lượng và phương tiện di dời, trường hợp vượt quá khả năng, UBND huyện sẽ tăng cường, hỗ trợ.

Cụ thể, khi có tình huống thiên tai khẩn cấp gây nguy hiểm cho người và tài sản Nhân dân ở mép biển và cửa sông, các hộ dân thôn Mậu Đông, xã Quảng Lưu sẽ được di chuyển đến tránh trú tại Trường THCS và trạm y tế xã. 43 hộ dân với 162 nhân khẩu của 3 thôn: Hồng Phong, Tiền Phong và Tiên Thắng của xã Tiên Trang sẽ được sơ tán khẩn cấp đến các nhà văn hóa thôn gần nhất. Quảng Nham là địa phương có số hộ dân phân bổ gần mép nước biển và cửa sông nhiều nhất, với 575 hộ và 2.740 nhân khẩu, hiện cũng có phương án di chuyển đến các trường học, trạm y tế và các nhà kiên cố tại địa phương. Xã Quảng Hải có 75 hộ gia đình, với 337 nhân khẩu thuộc các thôn 8, 9 và 10 cũng trong tình trạng sẵn sàng được di dời đến các trường học trong xã khi có tình huống khẩn cấp... Với 128 hộ dân và hơn 1.000 nhân khẩu của huyện đang sinh sống tại các bãi sông, cũng được lên phương án di dời khi bão lũ làm nước sông dâng cao đến báo động III. Trong đó, xã Quảng Yên có 5 hộ, với 31 nhân khẩu, xã Quảng Long có 284 gia đình, với hơn 800 nhân khẩu...

Hiện nay, Nhân dân các vùng này đã được vận động phải dự phòng lương thực tối thiểu 2 đến 5 ngày, như: mỳ ăn liền, lương khô tự tạo, nước uống không qua nấu nướng vẫn sử dụng được... để sẵn sàng di dời, tạm ổn định cuộc sống trước khi có cứu trợ từ cấp trên. Việc di dân sẽ ưu tiên đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn trước. Khi bão đổ bộ vào đất liền, tuyệt đối không để dân ở lại trong khu vực không an toàn, chỉ để lại các lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự và được trang bị phương tiện phòng hộ. Khi phương án sơ tán dân khẩn cấp được chủ động, chính là giải pháp tốt nhất để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra với cả người và tài sản.

Bài và ảnh: Linh Trường