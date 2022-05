(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9-5, Ban Thường vụ Huyện đoàn Nga Sơn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước cho hơn 600 học sinh trường THCS Chu Văn An.

{title} Hơn 600 học sinh được tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước Sáng 9-5, Ban Thường vụ Huyện đoàn Nga Sơn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước cho hơn 600 học sinh trường THCS Chu Văn An. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được cung cấp các thông tin, kiến thức cơ bản nhằm phòng tránh tai nạn đuối nước; được thực hành một số kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu, cấp cứu nạn nhân khi bị đuối nước. Bí thư Huyện đoàn - Chủ tịch Hội Đồng đội Nga Sơn Dương Thị Thoa cho biết: Hội Đồng đội huyện đã chỉ đạo 52/52 Liên đội đồng loạt tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo đoàn viên, thanh niên về kỹ năng phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em, phương pháp sơ cứu khi bị tai nạn đuối nước. Đến nay hầu hết các liên đội đã tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, sơ cứu cho học sinh. Bên cạnh đó đã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền khác như viết bảng tin, phát thanh măng non; đưa nội dung phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích vào nội dung sinh hoạt chi đội, liên đội; các liên đội sưu tầm tủ sách kỹ năng phòng, chống đuối nước, tuyên truyền hướng dẫn học sinh tích cực đọc sách trong giờ ra chơi… Các hoạt động trên nhằm góp phần trang bị cho đoàn viên, thanh niên, nhi đồng có kỹ năng phòng, chống đuối nước, đẩy lùi tai nạn thương tích do đuối nước gây ra. Nguyễn Thủy

