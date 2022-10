Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2022), Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều hoạt động hướng về cơ sở kỷ niệm ngày truyền thống sôi nổi, thiết thực, như: Tổ chức các hoạt động nghĩa tình, thăm tặng quà gia đình phụ nữ, trẻ mồ côi khó khăn; giao lưu thể thao, hưởng ứng Tuần lễ Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam…

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, Hội Phụ nữ Công an huyện Thạch Thành đã thăm tặng quà và trao kinh phí nhận đỡ đầu hai con Bùi Thị Yến Nhi, sinh năm 2011 và Bùi Hoàng Văn Huy, sinh năm 2017, thôn Cự Môn, xã Thạch Đồng mồ côi bố mẹ. Các con hiện ở cùng bà ngoại hơn 60 tuổi không có thu nhập, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Hội phụ nữ Công an huyện đã trao hỗ trợ cháu Yến Nhi 2 triệu đồng và cháu Văn Huy 3 triệu đồng.

Hội Phụ nữ Công an huyện Nông Cống đã đến thăm và tặng quà cho gia đình hội viên, phụ nữ khó khăn trên địa bàn. Hội Phụ nữ công an huyện, Hội Phụ nữ các phòng thuộc Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã và đang tích cực thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện thể hiện truyền thống tương thân tương ái của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng hình ảnh Phụ nữ Công an Thanh Hóa đẹp trong lòng Nhân dân. Được biết, thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động và kết nối nhận đỡ đầu và trao kinh phí đỡ đầu cho 60 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các cơ sở hội tổ chức giao lưu thể thao giữa các đơn vị, như: bóng đá, bóng chuyền hơi... để rèn luyện sức khỏe, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết, trong toàn hội.

Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng tích cực hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”... Các hoạt động trên nhằm tiếp tục tuyên truyền về lịch sử Hội LHPN Việt Nam, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của Hội Phụ nữ Công an tỉnh vào phong trào phụ nữ tỉnh Thanh, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và chủ đề năm 2022 “Phụ nữ Công an Thanh Hóa chủ động, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Lê Hà