Hội Nông dân huyện Quảng Xương: Hoàn thành 14/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

Ngày 29-7, Hội Nông dân (HND) huyện Quảng Xương đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu HND các cấp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội, bằng sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp HND trên toàn huyện, nên đã có 14/15 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 12 chỉ tiêu hoàn thành từ 70 đến trên 100% NQ Đại hội HND huyện đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát động phù hợp với tình hình và lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp Nhân dân, với nội dung phong phú, trên nhiều lĩnh vực. Để tạo nguồn lực, tiền đề cho các phong trào thi đua, HND huyện làm tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân như: tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân. Tín chấp và ủy thác với các Ngân hàng cho nông dân vay trên 746 tỷ đồng, cung ứng 2.500 tấn phân bón chậm trả giúp nông dân đầu tư sản xuất. Vận động Nhân dân tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới như đảm nhận đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường 110 đoạn đường dài 120km; hỗ trợ 22.784 hộ chỉnh trang, cải tạo vườn tạp; xây dựng 66 tuyến đường hàng rào xanh, 86 vườn kiểu mẫu. Tuyên truyền, vận động được 23.934 người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, 4.352 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong Nhân dân.

Hàng năm có 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; 93% chi hội khá, vững mạnh, không có chi hội yếu kém; 14.790 hộ đạt SXKDG các cấp...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà HND huyện Quảng Xương đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, chỉ ra một số vấn đề các cấp HND huyện cần cần chú ý, tập trung để hoàn thành vào nửa cuối nhiệm kỳ. Đó là, cần bám sát các nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, của tỉnh để có phương hướng hành động cụ thể. Nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống để đẩy lùi dịch, bệnh COVID-19, tạo môi trường, cuộc sống an toàn, ổn định trong Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội đạt mục tiêu đề ra.

Toàn cảnh hội nghị.

Chú trọng phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các điểm ứng dụng khoa học - công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản; tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; quan tâm đến việc thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn vốn vay, xây dựng các mô hình kinh tế gắn với sản xuất an toàn và bảo vệ môi trường, tạo nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

Hoài Linh