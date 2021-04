Hội LHPN huyện Như Xuân hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội LHPN huyện Như Xuân đã hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ (ĐH ĐBPN) cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 100%. Toàn huyện có 184 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN cơ sở khóa mới, trong đó có 15 đồng chí Chủ tịch Hội tái cử và có 1 đồng chí Chủ tịch Hội được bầu mới.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Công an huyện tặng hoa đại diện Hội Phụ nữ công an huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra dân chủ, đánh giá được tình hình phụ nữ tại cơ sở và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới thiết thực, hướng các hoạt động về cơ sở, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào hoạt động của Hội, các chương trình của địa phương.

Các Đại hội phụ nữ cơ sở đều đảm bảo trình tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau Đại hội. Chất lượng văn kiện được nâng lên. Công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình.

Hội viên tiêu biểu xã Thanh Lâm với trang phục truyền thống dự ĐH ĐBPN xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội LHPN huyện Như Xuân đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công ĐH ĐBPN huyện nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội LHPN tỉnh chỉ đạo điểm cấp huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại trà. Dự kiến đại hội sẽ tổ chức vào ngày 27- 4.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện và xã tặng hoa cho Ban Chấp hành khóa Hội LHPN xã Thanh Sơn

Để Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, tăng cường đoàn kết, khơi dậy trí tuệ, tiềm năng sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của địa phương và thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển toàn diện, Hội LHPN huyện Như Xuân đã phát động các phong trào thi đua và được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng bằng công trình, việc làm cụ thể, như: Nhân rộng các tuyến đường hoa ở xã Xuân Bình, mô hinh “Gia đình toàn mỹ” ở xã Thượng Ninh, trao mái ấm tình thương ở xã Thanh Sơn…

Lê Hà