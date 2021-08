Hội Chữ thập đỏ Nông Cống phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo

Phát huy tốt vai trò “cầu nối”, nòng cốt trong việc huy động sức mạnh toàn xã hội chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Nông Cống đã thúc đẩy các hoạt động nhân đạo từ thiện phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Đại diện Hội CTĐ huyện Nông Cống và các thành viên nhóm vòng tay nhân ái trao tặng nhà cho ông Lê Văn Ba ở xã Tế Nông.

Với tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm đối với cộng đồng, hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ huyện Nông Cống ngày một bền vững, được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng và trở thành phong trào “người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện”. Với cán bộ, hội viên CTĐ mỗi việc làm nhân đạo, mỗi hoạt động từ thiện đều hướng về những hoàn cảnh khó khăn, những số phận kém may mắn trong xã hội. Dù trực tiếp tổ chức thực hiện hay đóng vai trò “cầu nối”, hội đều thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Nông Cống, cho biết: Một trong những hoạt động được Hội CTĐ huyện Nông Cống thực hiện có hiệu quả là phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Những năm gần đây phong trào này không chỉ hỗ trợ cho các đối tượng là người nghèo và nạn nhân da cam; mà còn hướng đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, được sự hưởng ứng, ủng hộ của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các cấp hội CTĐ trong huyện đã tiếp nhận hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ cho trên 3.780 lượt đối tượng là người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó.

Cùng với hoạt động trên, phong trào hiến máu tình nguyện cũng được huyện hội tổ chức thường niên và đạt nhiều kết quả với nhiều năm liên tục vượt chỉ tiêu được giao. Trong năm 2020, huyện hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân tham gia hiến 916 đơn vị máu, vượt 116 đơn vị, đạt 114,5% chỉ tiêu giao. Từ đầu năm 2021 đến nay, tổ chức cho cán bộ, các tầng lớp Nhân dân hiến 1.003 đơn vị máu, vượt 203 đơn vị so với chỉ tiêu giao. Đặc biệt, phong trào đã thu hút gần 30% lãnh đạo huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học... nhiều lần đóng góp những giọt máu hồng để sẻ chia với ngành y tế. Trong phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ huyện Nông Cống cũng đã kêu gọi, vận động nhiều tập thể, cá nhân đóng góp hiệu quả. Đơn cử như trong năm 2020, huyện hội đã tiếp nhận và bàn giao 1 cầu dân sinh, 6 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Công ty Xi măng Long Sơn, Hội từ thiện Hoa Sen Việt TP Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ thiện nguyện Phát Tâm Nông Cống, huyện đoàn và gia đình anh Đồng Minh Tuyển, gia đình chị Lê Thị Tuyến (con em thị trấn Nông Cống) hỗ trợ, với tổng số tiền 255 triệu đồng...

Với phương châm “dựa vào cộng đồng dân cư là chính” và trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, huyện hội đã thường xuyên bám sát cơ sở, nhanh chóng nắm bắt tình hình các gia đình, đối tượng gặp rủi ro hoạn nạn để hỗ trợ và kêu gọi hỗ trợ kịp thời. Từ đầu năm 2020 đến nay, Huyện hội đã hỗ trợ đột xuất cho các đối tượng bị tai nạn đuối nước, tai nạn điện, tai nạn rủi ro, cháy nhà, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình khó khăn đi viện dài ngày với tổng số tiền gần 200 triệu đồng; đồng thời kêu gọi vận động Hội từ thiện Hoa Sen Việt TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 300 suất quà trị giá 90 triệu đồng; Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 phần quà trị giá 50 triệu đồng và 10 tấn gạo... Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, huyện Nông Cống thành lập 52 khu cách ly tập trung ở 29 xã, thị trấn. Nhằm động viên cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ, Hội CTĐ huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các khu cách ly với số tiền trên 67 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Nông Cống, có được kết quả trên là do các cấp hội CTĐ trong huyện đã rà soát, nắm chắc đối tượng khó khăn để hỗ trợ, động viên kịp thời. Đồng thời, đổi mới nội dung, cách thức vận động, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được hỗ trợ, qua đó tạo niềm tin với các nhà tài trợ, cấp ủy, chính quyền và đông đảo Nhân dân. So với nhu cầu thực tế, sự hỗ trợ về vật chất có thể là chưa lớn, song những hoạt động của hội đã góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Phong Sắc