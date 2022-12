Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Định nhân lên những hoạt động nhân đạo từ thiện

Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Yên Định đã triển khai nhiều hoạt động, lan tỏa tinh thần nhân đạo trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, với việc đa dạng nội dung, đổi mới hình thức các hoạt động nhân đạo từ thiện đã thu hút sự hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Định nhận hỗ trợ của hội chữ thập đỏ.

Với phương châm “không để ai lùi lại phía sau”, mỗi cán bộ, hội viên CTĐ đã luôn hướng về những mảnh đời yếu thế, kém may mắn trong cộng đồng. Hàng năm, Hội CTĐ Yên Định đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hội và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương đưa nội dung hoạt động nhân đạo, từ thiện vào chương trình công tác để chỉ đạo thực hiện. Hội CTĐ huyện đã phối hợp cùng các hội, đoàn thể, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm đối với cộng đồng. Nhờ đó, hoạt động nhân đạo khi triển khai luôn nhận được sự tham gia tích cực của người dân.

Một trong những hoạt động được Hội CTĐ huyện Yên Định thực hiện có hiệu quả là phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Những năm gần đây, phong trào này không chỉ hỗ trợ cho các đối tượng là người nghèo và nạn nhân da cam; mà còn hướng đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Trong dịp Tết Nguyên đán 2022, được sự hưởng ứng, ủng hộ của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các cấp hội CTĐ trong huyện đã trao quà tết cho 1.920 lượt đối tượng là người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó.

Thực hiện phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ huyện Yên Định đã xác định đúng người, đúng đối tượng, đúng nhu cầu là yếu tố quan trọng. Do đó, cán bộ, hội viên CTĐ đã thường xuyên khảo sát đối tượng, nhu cầu thiết thực của đối tượng. Từ đó, xây dựng địa chỉ nhân đạo làm cơ sở kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ. Trong năm 2022, Hội CTĐ huyện Yên Định đã phối hợp cùng Hội CTĐ tỉnh bàn giao 5 ngôi nhà CTĐ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Định Tiến; phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao tặng 8 con bò cái sinh sản cho các gia đình chính sách; tổ chức tặng quà cho người dân thông qua mô hình chợ nhân đạo. Thông qua các hoạt đông, nhiều người dân đã được trợ giúp, tạo động lực cho họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Nhàn, xã Yên Trung chia sẻ: “Tại hội chợ nhân đạo, tôi được nhận hỗ trợ theo nhu cầu của mình từ các gian hàng đồ nhu yếu phẩm. Không chỉ cảm thấy ấm lòng vì nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, chợ nhân đạo còn giúp tôi được tham gia trải nghiệm hoạt động nhân đạo dưới hình thức đi chợ, được tuyên truyền về các hoạt động CTĐ và hiểu hơn về công tác nhân đạo, từ thiện”.

Cùng với những hoạt động trên, công tác chăm sóc sức khỏe người dân cũng được các cấp hội quan tâm, chú trọng. Hàng năm, huyện hội đã phối hợp với ngành chức năng, các nhà tài trợ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng gia đình chính sách, người nghèo, người khuyết tật. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Hội CTĐ huyện đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội - Sài Gòn, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định, các trạm y tế tổ chức các đợt khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 1.428 đối tượng. Hoạt động này đã giúp những người không có điều kiện đi lại khám bệnh thường xuyên được khám, phát hiện bệnh kịp thời. Bên cạnh đó, phong trào hiến máu tình nguyện cũng được Hội CTĐ huyện tổ chức thường niên và đạt nhiều kết quả với nhiều năm liên tục vượt chỉ tiêu được giao. Đặc biệt năm 2022, Yên Định được lựa chọn là một điểm tiếp nhận máu thuộc chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”. Qua sự kiện, công tác tuyên tuyên, vận động hiến máu tình nguyện và ý nghĩa, vai trò của máu được lan tỏa sâu rộng. Cùng với đó, Hội CTĐ huyện đã tổ chức tiếp nhận máu tại hai địa điểm, tạo điều kiện thuân lợi cho Nhân dân tham gia hiến máu. Nhờ đó, hơn 1.100 người dân đã tham gia hiến máu, thu được 810 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu Tỉnh hội giao.

Đồng chí Vũ Văn Tuyến, Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện Yên Định, cho biết: Có được kết quả trên là do các cấp hội CTĐ trong huyện đã rà soát, nắm chắc đối tượng khó khăn để hỗ trợ, động viên kịp thời. Đồng thời, đổi mới nội dung, cách thức vận động, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được hỗ trợ, qua đó tạo niềm tin với các nhà tài trợ, cấp ủy, chính quyền và đông đảo Nhân dân. So với nhu cầu thực tế, sự hỗ trợ về vật chất có thể là chưa lớn, song những hoạt động của hội đã góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CTĐ huyện Yên Định tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, nâng cao khả năng thích ứng và năng lực tham mưu, vận động nhân đạo của cán bộ hội. Đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, mô hình nhân đạo, từ thiện do hội vận động, thành lập; đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực chăm lo sự nghiệp nhân đạo ngày càng lan tỏa, sâu rộng".

Bài và ảnh: Thùy Linh