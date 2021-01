Hỗ trợ 1.438 bộ đồ dùng thiết yếu dành cho nữ hội viên, nông dân bị ảnh hưởng do lũ lụt

Ngày 23-1, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã tổ chức hỗ trợ 1.438 bộ đồ dùng thiết yếu dành cho nữ hội viên, nông dân các huyện miền núi: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh bị ảnh hưởng do lũ lụt năm 2020, trị giá trên 1,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp cho nữ hội viên, nông dân huyện Bá Thước.

Bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp là các nhu yếu phẩm thiết yếu được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của phụ nữ, thuộc gói hỗ trợ nhân đạo toàn diện của UNFPA. Các vật dụng này nhằm bảo vệ sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản cũng như quyền của phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiểu rủi ro bạo lực giới. Đồng thời ứng phó và bảo vệ nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng tiêu cực do khủng hoảng. Bộ đồ dùng bao gồm 21 vật dụng cơ bản mà phụ nữ và trẻ em gái cần dùng tới để bảo vệ bản thân và giữ gìn vệ sinh cá nhân. Các huyện miền núi nơi phụ nữ thường xuyên phải đối mặt với những rủi ro, cách xa trung tâm nên thường gặp khó khăn trong các trường hợp cần thiết, khẩn cấp. Việc chọn các huyện vùng núi cao để hỗ trợ cho thấy sự quan tâm trong công tác bình đẳng giới đang được thể hiện tích cực. Sự hỗ trợ trực tiếp đối với nữ hội viên, nông dân là nghĩa cử cao đẹp, kịp thời của các tổ chức quốc tế, là nguồn động viên để chị em phụ nữ các huyện miền núi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp cho nữ hội viên, nông dân huyện Lang Chánh.

Được biết, trước đó, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp Quỹ UNFPA tổ chức tiếp nhận và trao hơn 10.000 bộ đồ dùng thiết yếu dành cho nữ hội viên nông dân có nguy cơ cao bị bạo lực giới do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và nữ hội viên nông dân bị ảnh hưởng do lũ lụt tại các tỉnh thành như: Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Nghệ An.

Hoài Linh