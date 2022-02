Hà Trung vào xuân mới

Một mùa xuân náo nức lại về trên vùng quê Hà Trung giàu truyền thống cách mạng. Bằng việc nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn và khai thác những tiềm năng, lợi thế, tranh thủ ngoại lực, huy động tối đa nội lực để xây dựng quê hương, Hà Trung tự hào sánh bước cùng các địa phương mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương đổi mới.

Đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, thăm mô hình trang trại tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao của hộ gia đình chị Đặng Thị Hạnh, thôn Phú Thọ, xã Hà Lai (Hà Trung). Ảnh: Phan Nga

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, song được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, huyện Hà Trung đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Với 27 chỉ tiêu chủ yếu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đề ra, đã có 26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,02%; thu ngân sách Nhà nước bằng 199,35% dự toán tỉnh giao và bằng 156,1% dự toán huyện giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,2 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.015 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai đồng bộ, có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 10 thôn đạt chuẩn NTM và 3 thôn NTM kiểu mẫu. Huyện có thêm 3 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng 4 sao. Nhiều mô hình sản xuất mới bước đầu có hiệu quả tốt, công tác xây dựng xã an toàn thực phẩm được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác quy hoạch được quan tâm triển khai một cách đồng bộ, nhiều chương trình dự án, quy hoạch lớn được triển khai xây dựng phục vụ phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đô thị hóa. Văn hóa - xã hội ổn định, nhiều lĩnh vực có chiều hướng phát triển, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai, đi vào cuộc sống, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, đã lãnh đạo thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ ngay sau cuộc bầu cử tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Những thành tích đạt được trong năm qua là tiền đề quan trọng để huyện Hà Trung đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2022: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 16% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm. 100% xã đạt chuẩn NTM, 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,45% (theo tiêu chí giai đoạn 2021-2025). Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hà Trung tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết, trước hết. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết 03 BCH Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 04 BCH Đảng bộ huyện về phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; triển khai các kế hoạch hành động thực hiện các chương trình trọng tâm và khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII...

Trần Duy Bình

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung