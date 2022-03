Giải đáp về thủ tục giải quyết chế độ BHXH cho người lao động bị mắc COVID-19

Hiện nay, số người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục gia tăng, trong đó có số lượng lớn là người lao động (NLĐ) đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Rất nhiều NLĐ cũng đang băn khoăn, trường hợp mắc COVID-19 nhưng chỉ cách ly và điều trị tại nhà thì có được hưởng chế độ BHXH hay không và thủ tục để được giải quyết chế độ là những loại giấy tờ gì. Để giải đáp những băn khoăn của NLĐ, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Đỗ Thị Dung, Trưởng Phòng chế độ BHXH, BHXH tỉnh Thanh Hóa xung quanh vấn đề này.

Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH nghỉ việc do bị mắc COVID-19 cho người lao động tại bộ phận một cửa của BHXH tỉnh. Ảnh: Tô Hà

Phóng viên: Thưa bà, hiện nay có nhiều NLĐ làm việc trong các doanh nghiệp cũng như các cơ quan Nhà nước bị mắc COVID-19, vậy bà có thể cho biết những trường hợp này có được hưởng chế độ BHXH nghỉ việc do bị mắc COVID-19 hay không?

Bà Đỗ Thị Dung: Hiện nay, mỗi ngày cả nước có hàng chục ngàn ca mắc COVID-19 mới, trong đó số lượng lớn là NLĐ có tham gia BHXH. Riêng trên địa bàn tỉnh ta thì số NLĐ tham gia BHXH phải nghỉ việc do mắc COVID-19 cho đến nay cũng đã lên đến hàng chục ngàn người, có người cách ly điều trị nội trú tại các cơ sở y tế tập trung, gần đây thì đa số là cách ly điều trị tại nhà. Trong trường hợp người lao động nghỉ việc để cách ly điều trị COVID-19 thì vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi chế độ BHXH. Cụ thể là được hưởng chế độ ốm đau nếu bảo đảm đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định. Với phương châm bảo đảm tốt nhất quyền lợi thụ hưởng cho người tham gia, cơ quan BHXH sẽ giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH đối với NLĐ mắc COVID-19 khi có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp NLĐ bị nhiễm COVID-19 gặp khó khăn trong việc cấp các hồ sơ giấy tờ làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ BHXH thì liên hệ với cơ quan y tế tại địa phương để được hướng dẫn.

Phóng viên: Xin bà cho biết các thủ tục để được thanh toán chế độ BHXH khi nghỉ việc do mắc COVID-19 điều trị cách ly tại nhà gồm những gì?

Bà Đỗ Thị Dung: Thời gian vừa qua một số đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh nộp hồ sơ đến cho cơ quan BHXH đề nghị giải quyết chế độ ốm đau cho NLĐ nghỉ việc do điều trị COVID-19 nhưng giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và giấy tờ khác để làm căn cứ hưởng BHXH không đúng quy định (chủ yếu nhóm NLĐ mắc COVID-19 điều trị cách ly tại nhà). Để thống nhất trong việc giải quyết chế độ ốm đau cho NLĐ, thời gian qua, BHXH tỉnh cũng đã tích cực phối hợp với ngành y tế trong việc kết nối phần mềm giữa 2 ngành, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh (KCB) để các cơ sở KCB BHYT, nhất là trung tâm y tế các huyện, xã, phường thực hiện cấp giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT. Tuy nhiên, thực tế rất nhiều đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ốm đau cho NLĐ nghỉ việc điều trị COVID-19 tại các cơ sở y tế tập trung hoặc nghỉ cách ly, điều trị tại nhà nhưng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và giấy tờ khác để làm căn cứ hưởng chế độ BHXH đối với NLĐ điều trị COVID-19 không đúng quy định, một số cơ sở KCB BHYT chỉ định cho bệnh nhân điều trị ngoại trú quá dài ngày cho một lần KCB, nhiều cơ sở KCB không cập nhật dữ liệu KCB lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam,... đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chế độ BHXH của NLĐ. Để bảo đảm quyền lợi về chế độ BHXH cho NLĐ khi bị nhiễm COVID-19, BHXH tỉnh đã ban hành Công văn số 199/BHXH-CĐBHXH ngày 28-2-2022 hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh về hồ sơ thanh toán chế độ ốm đau đối với NLĐ điều trị COVID-19, cụ thể: Trong thời gian chờ các văn bản được các cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, BHXH các huyện, thị xã, thành phố chỉ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ BHXH đối với NLĐ có thời gian nghỉ việc do điều trị COVID-19 khi giấy ra viện và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được các cơ sở KCB BHYT cấp theo mẫu quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Nội dung này, Bộ Y tế đã hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 238/BYT-KCB ngày 14-1-2022 về việc hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với NLĐ điều trị COVID-19 và Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ ngày 19-11-2021 về việc cấp hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng BHXH đối với NLĐ. Tiếp tục phối hợp với các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn thực hiện cấp giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT đồng thời cập nhật dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam để đối soát khi xét duyệt chế độ cho NLĐ. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn hướng dẫn NLĐ hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Nam Hà