Gia đình là “pháo đài” phòng, chống các tệ nạn xã hội

Buổi sinh hoạt chi hội lồng ghép thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH” tại một chi hội của Hội LHPN phường Ba Đình (thị xã Bỉm Sơn).

Chị Vũ Thị Trúc, chi hội trưởng phụ nữ phố Đông Thôn, phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) là người nhiệt huyết với phong trào hội, hết lòng vì hội viên, bởi thế, các hoạt động công tác hội, phong trào thi đua mà chi hội triển khai, đều được hội viên hưởng ứng tích cực. Phố Đông Thôn có 270 hộ, trong đó nhiều hộ có nhiều thế hệ cùng sinh sống.

Để phát huy vai trò của các cấp hội, hội viên, phụ nữ trong việc phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) ở địa phương, chị Trúc đã phối hợp với cấp ủy, trưởng các đoàn thể khối phố và hội viên nòng cốt tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện nhiều hoạt động có lợi cho hội viên, Nhân dân. Đặc biệt, chị quan tâm chú trọng xây dựng mối đoàn kết trong chi hội, giúp đỡ hội viên, phụ nữ về mọi mặt. Cá nhân chị đã chủ động phối hợp hòa giải thành công nhiều mâu thuẫn trong các gia đình, cộng đồng dân cư.

Chị Vũ Thị Trúc vui vẻ cho chúng tôi biết: “Gia đình hội viên có hòa thuận ấm êm thì chị em mới phấn khởi tham gia các hoạt động của hội. Do đó, việc xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ phải được quan tâm chú trọng. Chi hội đã có các mô hình “Chi hội an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Khu phố an toàn”; câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”... Qua hoạt động của các mô hình đã sàng lọc các đối tượng có hiện tượng vi phạm pháp luật, biểu hiện tiêu cực để vận động, tuyên truyền, giải thích và giúp đỡ; đồng thời tổ chức các phong trào thi đua, thăm hỏi, tặng quà kịp thời... để hội viên, gia đình hội viên hiểu được những việc cần làm và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, TNXH. Nhiều năm nay, phố Đông Thôn không có trường hợp vi phạm pháp luật, TNXH. Người dân đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Chi hội phụ nữ phố Đông Thôn được đánh giá là một trong những chi hội tiêu biểu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH”. Thực hiện nghị quyết này, 100% cơ sở hội trên địa bàn thị xã đã đăng ký thi đua thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm và TNXH trên địa bàn. Năm 2020, Hội LHPN thị xã đã vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Để đạt được kết quả trên, hàng năm, các cấp hội LHPN thị xã Bỉm Sơn và Công an thị xã đã phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện phòng, chống tội phạm, TNXH; xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm tại cơ sở, vận động hội viên, phụ nữ tích cực đấu tranh tố giác tội phạm và nhận giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên hư, có nguy cơ làm trái pháp luật, phụ nữ hoàn lương; tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân ký cam kết thực hiện nghị quyết; xây dựng các mô hình về an ninh trật tự gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và các phong trào thi đua khác ở địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, đã làm chuyển biến về nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong công tác quản lý, giáo dục con em và người thân không sa vào các TNXH, vi phạm pháp luật.

Tính trong 3 năm gần đây (2017-2020), Hội LHPN thị xã đã phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật hơn 200 buổi về phòng, chống ma túy, những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em; 31 lớp tập huấn, truyền thông về an toàn giao thông, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống tội phạm và TNXH cho hàng ngàn trẻ vị thành niên tại các trường học; tích cực tố giác tội phạm, tham gia quản lý, giáo dục người hết hạn tù để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng; duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình như: Câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, “Làng quê an toàn”, “Khu phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ”...

Cùng với đó, tổ chức hội lồng ghép với thực hiện các Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”... nhằm tăng thêm nguồn lực và nhiều nội dung hoạt động cho hội viên tham gia và được cán bộ, hội viên, phụ nữ, đông đảo Nhân dân trên địa bàn thị xã ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình.

Đồng chí Chu Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn cho biết: Gia đình thực sự phải là tổ ấm, hạnh phúc, trở thành pháo đài phòng, chống các TNXH, do đó trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp hội đã linh hoạt, sáng tạo trong truyền tải nội dung và hình thức đến từng gia đình hội viên, đồng thời bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống để làm nền tảng cho việc giữ gìn, xây dựng các chuẩn mực đạo đức, lối sống, góp phần hạn chế TNXH trên địa bàn, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Minh Trang