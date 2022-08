Ghi ở Mường Chanh

Mường Chanh là xã giáp biên giới Việt - Lào. Từ trung tâm thị trấn Mường Lát vào đến xã Mường Chanh, con đường độc đạo quanh co, uốn lượn như dải lụa đào. Phủ xanh những quả đồi dọc hai bên đường là những cây gai xanh đang vươn mình mạnh mẽ. Mới chỉ xuất hiện vài năm trở lại đây nhưng loài cây này đã và đang khẳng định hiệu quả, vị thế trong việc phát triển kinh tế, giảm nghèo cho người dân tại địa phương. Cũng chừng ấy năm, lực lượng công an chính quy về với Mường Chanh, tựa như cây gai xanh, họ đang nỗ lực từng ngày để góp phần giữ cho vùng đất biên cương này được bình yên, no ấm.

Công an xã Mường Chanh (Mường Lát) phối hợp với lực lượng biên phòng địa phương phá nhiều chuyên án về ma túy, lao động trái phép. Ảnh: Tăng Thúy

Về cơ sở để gần dân, hiểu dân

Mường Chanh được biết đến với 3 cái nhất: là xã xa huyện nhất; ít dân nhất khi toàn xã có 9 bản với 825 hộ, 3.773 nhân khẩu và thiếu nước nhất của huyện Mường Lát. Địa hình, thời tiết khắc nghiệt, nhiều tháng không mưa, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông - lâm nghiệp với các nông, lâm sản như cây thuốc, thảo quả, sắn, ngô..., đời sống của người dân vì thế gặp không ít khó khăn.

Tháng 3-2020, Đại úy Vi Văn Nhận, Trưởng Công an xã Mường Chanh, nhận nhiệm vụ cùng 4 đồng chí công an chính quy khác. Sinh ra và lớn lên trên chính quê hương Mường Lát, là người con của dân tộc Thái, anh Nhận không xa lạ gì với những khó khăn của đồng bào vùng cao. Anh bảo, với những người dân nơi đây, đàn gà, con lợn là tài sản lớn. Vì vậy, anh quyết tâm xử lý từ những vụ việc nhỏ với mong muốn góp sức bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Đi sâu vào tìm hiểu, với 22,5 km đường biên, Mường Chanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, như tình trạng qua lại biên giới để thăm thân, giao thương hàng hóa; một số đối tượng đã lợi dụng các đường mòn, lối mở qua biên giới để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, săn bắt thú rừng...

Sau khi điều tra cơ bản và nắm chắc tình hình, Công an xã Mường Chanh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết từng vấn đề tồn tại ở địa phương. Ban đầu là việc xuất, nhập cảnh. Cán bộ công an xã lặn lội đến từng thôn, bản lên danh sách từng trường hợp vắng mặt khỏi địa phương... Sau đó, tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp, hướng dẫn và giải đáp cho người dân các thắc mắc về công tác xuất, nhập cảnh. “Với tôi, về cơ sở là một cơ hội tuyệt vời để được cống hiến vì được gần dân, hiểu dân. Những gì dân cần là mình phải giải quyết liền, thậm chí có những vấn đề không liên quan đến lực lượng công an nhưng với chức trách là thành viên ủy ban, ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, đại biểu HĐND xã, tôi đã trực tiếp báo cáo và tham mưu cho đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã để giải quyết kịp thời cho bà con”, anh Nhận khẳng định.

Từ xã biển Ngư Lộc (Hậu Lộc), Thượng úy Phạm Minh Hiếu lên công tác tại xã vùng cao biên giới Mường Chanh theo lệnh điều động của lãnh đạo. Vất vả nhất có lẽ là thời điểm công an xã triển khai việc thực hiện 2 dự án cấp căn cước công dân gắn chíp và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong những ngày đó, anh đã cùng các đồng đội của mình không quản ngại khó khăn “đi từng nhà, rà từng đối tượng” để thu thập thông tin. Người dân không nhớ được thông tin cá nhân nên phải đối chiếu, so sánh rất tỉ mỉ. Sau đó, tổ chức lập danh sách những người trong độ tuổi cấp căn cước công dân, tổ chức họp thôn..., chuẩn bị điều kiện tốt nhất để người dân hoàn thành các thủ tục hành chính. “Nhanh chóng khắc phục khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu về phong tục, tập quán, mỗi ngày ngoài công việc chung, tôi còn dành thời gian tìm hiểu đời sống, tâm tư, tình cảm của bà con, qua đó lồng ghép tuyên truyền về ANTT. Khi người dân có vướng mắc hay mâu thuẫn cần giải quyết, tôi có mặt kịp thời hỗ trợ ngay...”, Thượng úy Hiếu cho hay.

Mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng lực lượng công an xã vẫn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% phiếu dữ liệu dân cư đã được chủ động thu thập đảm bảo tiêu chí “Đúng, đủ, sạch, sống” và thông báo số định danh cá nhân đến từng công dân trên địa bàn. Nhờ thế, đơn vị đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Mang sức trẻ bảo vệ biên cương

Là địa bàn xã miền núi với trên 96% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số nên đa số bà con vẫn giữ tập tục, thói quen tàng trữ và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Trước vấn đề này, Đại úy Vi Văn Nhận báo cáo với lãnh đạo Công an huyện, cùng với chính quyền xã tổ chức những buổi tuyên truyền về ẩn họa của việc sử dụng súng tự chế. Ngay từ đầu, các anh xác định để bà con hiểu và tự nguyện giao nộp súng cần phải làm từng bước. Đại úy Nhận bảo: “Ở bản, ai có súng mọi người đều biết. Có điều, với tính cố kết cộng đồng cao cũng như mối quan hệ họ hàng thân tộc, nếu không làm tốt công tác dân vận, bà con sẽ không nói ra. Chúng tôi tiến hành tuyên truyền từng bước theo ba giai đoạn. Trước hết là vận động đảng viên, người có uy tín và những người trong bản tự nguyện giao nộp trước. Sau đó, vận động từng hộ gia đình trong bản. Hộ nào cố tình không giao nộp, sẽ bị xử lý hành chính. Đối với các trường hợp cố tình không giao nộp thì công an xã lên kế hoạch bắt quả tang việc tàng trữ, sử dụng súng săn trái phép”. Bằng cách làm như vậy, 2 năm qua, Công an xã Mường Chanh đã vận động bà con giao nộp 70 khẩu súng tự chế các loại, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt 6 trường hợp tàng trữ trái phép súng săn, súng tự chế. Đồng thời, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép súng tự chế, vật liệu nổ.

Trên địa bàn xã có 5 người nghiện các chất ma túy, tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy số lượng nhỏ và trộm cắp vặt thường xảy ra. Với vai trò chủ công, lực lượng công an xã đã tham mưu cho chính quyền tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, trộm cắp tài sản và các loại tội phạm khác; nhắc nhở, giáo dục cá biệt với số người nghiện ma túy và các đối tượng trong diện quản lý; đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, truy quét. Trong 2 năm qua, Đại úy Nhận cùng đồng đội đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy và Đội Cảnh sát hình sự, Công an xã Quang Chiểu và Đồn Biên phòng Quang Chiểu bắt 7 vụ/12 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ 780 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 20 tép heroin; đưa 2 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và 6 đối tượng áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục tại xã. Ngoài ra, công an xã đã giải quyết 4 vụ/6 trường hợp gây mất trật tự công cộng và tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 12 triệu đồng, nộp Kho bạc Nhà nước.

Với những thành tích tiêu biểu trong quá trình công tác, mới đây Đại úy Vi Văn Nhận vinh dự được lựa chọn là 1 trong 66 thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc tham dự chương trình vinh danh “Gương mặt trẻ công an tiêu biểu” năm 2021 và tuyên dương thanh niên công an xã do Bộ Công an tổ chức tháng 3-2022. Những tấm bằng khen, giấy khen thể hiện sự ghi nhận cho những nỗ lực, cống hiến của cá nhân Đại úy Vi Văn Nhận cùng với tập thể Công an xã Mường Chanh, nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với các anh là tình cảm quý mến, thương yêu của bà con dân bản cùng sự thay đổi rõ rệt của Mường Chanh.

Trong năm qua, Mường Chanh không còn hiện tượng xuất cảnh trái phép qua biên giới. Hoạt động lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước cũng được kiểm soát. Cùng với đó là giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trước đây được coi là phức tạp về ANTT. “Từ ngày có các anh công an về ăn cùng, ở cùng, chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều. Nhất là tình trạng tụ tập đánh bài, trộm cắp vặt giảm đáng kể. Vậy nên, có thông tin gì về ANTT, Nhân dân đều báo ngay cho lực lượng công an”, ông Vi Văn Hành, bản Na Hin, vui vẻ nói.

Những điều được “mắt thấy, tai nghe” giúp chúng tôi cảm nhận sự đổi thay từng ngày trên vùng đất “khát” về kinh tế - xã hội cũng như về tình hình ANTT từ khi lực lượng công an chính quy xuống cơ sở. Đồng chí Vi Văn Hiện, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh, cho biết: “Công an chính quy có tính chuyên nghiệp nên đã tham mưu chính xác, kịp thời, giúp địa phương giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở; thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân”.

Tính tới thời điểm hiện tại, huyện Mường Lát đã điều động, bố trí xong các chức danh công an chính quy về 8/8 xã, thị trấn với tổng số 43 cán bộ, chiến sĩ. Từ khi công an chính quy về xã, tình hình ANTT đã có những chuyển biến tích cực. “Các cán bộ, chiến sĩ được điều động đều phát huy được năng lực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, khắc phục khó khăn, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về ANTT; đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, các đơn vị công an xã tại địa phương còn phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng, lực lượng dân quân thường trực của xã tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường tiểu ngạch, đường dân sinh trên tuyến biên giới, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại đối tượng, tội phạm lợi dụng xâm nhập vùng biên giới tiến hành các hoạt động phá hoại, phạm tội…”, Thượng tá Trương Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Mường Lát, chia sẻ.

Tăng Thúy