Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại huyện Mường Lát

Tại thị trấn Mường Lát, Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và Huyện ủy Mường Lát vừa ra quân triển khai các hoạt động dân vận, an sinh xã hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an cho biết, chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ CAND trong thực hiện các hoạt động “ba cùng” với Nhân dân, hỗ trợ công tác xây dựng 600 ngôi nhà tình nghĩa theo Đề án của Bộ Công an; đồng thời tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chung sức cùng cộng đồng, góp phần cùng chính quyền và Nhân dân địa phương thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố, phát triển Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Đại tá Ngô Hoài Thu đề nghị tuổi trẻ CAND phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia các hoạt động hưởng ứng.

Ngoài việc chủ động, tình nguyện tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn phát động, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên phải thực sự trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho Nhân dân và thanh, thiếu niên trên địa bàn trong chấp hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tổ chức các hoạt động dân vận tại địa phương các cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần không ngừng tìm hiểu, tự học hỏi, hòa mình, gắn bó với đời sống của Nhân dân; chấp hành nghiêm Điều lệnh, thực hiện đúng lễ tiết tác phong của người cán bộ chiến sỹ CAND, góp phần củng cố thêm niềm tin yêu, đoàn kết với Nhân dân, xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì Nhân dân phục vụ…

Tại buổi lễ, Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an thay mặt Ban Tổ chức phát động ra quân triển khai các hoạt động dân vận, an sinh xã hội của tuổi trẻ Bộ Công an trên địa bàn; đồng thời kêu gọi cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Công an phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ, tham gia tích cực vào các hoạt động để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại huyện Mường Lát.

Trong khuôn khổ các hoạt động ra quân, đoàn công tác đã tổ chức trao tặng 8 bộ máy vi tính để bàn, 2.000 móc khóa an ninh cho Công an 8 xã, thị trấn thuộc huyện Mường Lát phục vụ công tác chuyên môn; tổ chức tuyên truyền pháp luật và tặng 100 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân; xây dựng 4 “Khu vui chơi trẻ em” cho 4 trường tiểu học trên địa bàn huyện; tặng 1 công trình “Thắp sáng đường biên”; chuyển giao mô hình phát triển kinh tế với 8.000 con gà giống siêu trứng cho Nhân dân các xã; tặng 80 máy đo huyết áp cho người cao tuổi; khám bệnh, cấp phát 1.100 cơ số thuốc cho Nhân dân; thăm, tặng quà gia đình chính sách... với tổng nguồn lực hơn 700 triệu đồng.

Ngay sau lễ phát động, đoàn công tác đã triển khai tuyên truyền an toàn giao thông và trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Nhân dân trên địa bàn; đồng thời các đồng chí lãnh đạo đi thăm, động viên các đội hình dân vận, an sinh xã hội ở điểm khám bệnh, phát thuốc, thăm và làm việc, tặng quà cho UBND và Công an xã Quang Chiểu; thăm, tặng quà hai hộ gia đình chính sách và người có uy tín trong vùng dân tộc, tôn giáo; tổ chức hội diễn văn nghệ phục vụ Nhân dân trên địa bàn huyện…

Sơn Hà