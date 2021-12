Đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn huyện Ngọc Lặc

Xác định thực hiện bình đẳng giới (BĐG) góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và tiến bộ xã hội, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Ngọc Lặc đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường triển khai các hoạt động về BĐG. Từ đó, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về công tác BĐG.

Phụ nữ thôn Bót, xã Minh Sơn tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Để thúc đẩy hoạt động BĐG, phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) huyện đã chủ động lồng ghép các chương trình, mục tiêu của hoạt động về giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho nữ giới phát huy năng lực của mình. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BĐG đến tất cả các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, các địa phương đã chú trọng những nội dung về Luật BĐG, Luật Phòng, chống BLGĐ, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa; Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Cùng với đó, đa dạng các hình thức tuyên truyền thông qua việc lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục về BĐG trong các buổi họp khu dân cư, sinh hoạt câu lạc bộ (CLB); tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, phát tài liệu, tờ rơi; tổ chức các cuộc thi, buổi trò chuyện về BĐG. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về BĐG và phòng, chống BLGĐ cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên để giúp họ nâng cao kỹ năng, kiến thức khả năng lồng ghép các chính sách về giới vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thực hiện mục tiêu quốc gia về BĐG, huyện Ngọc Lặc đã quan tâm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số. Theo đó, huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm thông qua các chương trình, dự án, như hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xuất khẩu lao động, tín dụng ưu đãi sản xuất, kinh doanh... Nhờ đó, đến nay, lao động nữ trong độ tuổi lao động ở nông thôn được đào tạo nghề và tập huấn chuyên môn kỹ thuật đạt tỷ lệ gần 40% trong tổng số lao động được đào tạo. Riêng năm 2020, đã tạo việc làm mới cho hơn 2.000 người, trong đó lao động nữ chiếm trên 47%, chủ yếu là lao động phổ thông, lao động làm việc trong các doanh nghiệp may mặc.

Cùng với tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình, cấp ủy các cấp luôn quan tâm triển khai các hoạt động giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thường xuyên quan tâm tạo nguồn quy hoạch cán bộ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp; bố trí hợp lý các chức danh chủ chốt cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, đặc biệt quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ có năng lực, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào lĩnh vực chính trị ngày càng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025: cấp huyện đạt 15,3%, cấp xã 19%; tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: cấp tỉnh 33,3%, cấp huyện 20%, cấp xã 27,29%; tỷ lệ cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện có lãnh đạo chủ chốt là nữ 40%, cấp xã 66,7%; tỷ lệ cơ quan HĐND, UBND cấp xã có cán bộ chủ chốt là nữ 57,1%;

Công tác gia đình được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Huyện đã chú trọng thành lập và duy trì các CLB về BĐG, phòng, chống BLGĐ và nâng cao vai trò của phụ nữ. Từ hoạt động của các mô hình, CLB, người dân có nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm cũng như quyền lợi của người phụ nữ. Đồng thời, nâng cao vị thế của người phụ nữ, hạn chế BLGĐ, tăng hưởng thụ thành quả lao động của phụ nữ trong gia đình, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, vợ chồng cùng nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, những năm qua, tình trạng BLGĐ trên địa phương luôn được kiềm chế. Tất cả các trường hợp có nguy cơ xảy ra bạo lực đều được chính quyền, các cơ quan phối hợp với gia đình hòa giải kịp thời và xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, lồng ghép các chương trình, tổ chức các cuộc thi tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia. Từ đó, đời sống văn hóa, tinh thần của phụ nữ từng bước được nâng lên.

Công tác bảo đảm BĐG trong tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được các cấp, ngành phối hợp thực hiện hiệu quả. Trong đó, ngành y tế đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, lồng ghép đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng, mất cân bằng giới tính khi sinh đến với chị em phụ nữ, đặc biệt những phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa. Đến nay, tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hưởng thụ các chính sách an sinh xã hội, văn hóa tinh thần được nâng cao. 100% phụ nữ mang thai được tiêm chủng, thăm khám ít nhất 3 lần/kỳ thai nghén bảo đảm an toàn cho mẹ và con; 100% bà mẹ sinh con tại cơ sở y tế hoặc có sự can thiệp của cán bộ y tế có chuyên môn kỹ thuật; tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 113 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái; giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản 450/100.000 trẻ đẻ sống.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Ngọc Lặc tiếp tục thực hiện các chương trình, lồng ghép các nội dung về BĐG với các chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, giáo dục pháp luật về BĐG, phòng, chống BLGĐ đến cán bộ và toàn thể Nhân dân. Đồng thời, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy cao nhất vai trò, khả năng đóng góp của bản thân cho xã hội; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nữ; triển khai nhiều hoạt động nhằm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động.

Bài và ảnh: Thùy Linh