Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động nâng cấp, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Qua đó, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để doanh nghiệp (DN) phát triển.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tại Sở Công Thương, một trong những dịch vụ công được DN đánh giá cao là thủ tục cấp C/O. Theo quy định, thủ tục cấp C/O cho hàng hóa đường bộ, đường biển theo quy định là 8 giờ; thủ tục cấp C/O cho hàng hóa đường hàng không là 4 giờ. Tuy nhiên, nhờ triển khai ứng dụng hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (Ecosys), TTHC cấp C/O tại đơn vị được rút ngắn tối đa thời gian theo quy định. DN chỉ cần truy cập vào máy tính có kết nối internet, kê khai các thông tin vào phần mềm Ecosys, sẽ được Phòng Xuất nhập khẩu - Sở Công Thương thẩm định và cấp C/O mà không phải chờ đợi theo thời gian như quy định.

Được biết hiện nay, tại Sở Công Thương, đã có 38 TTHC được ứng dụng ở mức độ 3, mức độ 4. Trong đó, có 3 dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh khí, 4 dịch vụ trong lĩnh vực thương mại quốc tế, 11 dịch vụ trong lĩnh vực điện năng, 5 dịch vụ trong lĩnh vực xúc tiến thương mại... Đại diện Sở Công Thương, cho biết: Để thuận lợi cho các DN nắm bắt, kịp thời ứng dụng tiện ích của dịch vụ công trực tuyến, đơn vị đã tích cực tuyên truyền, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, công khai các quy định, TTHC trên website của Sở Công Thương để mọi người dân, DN nắm bắt đầy đủ thông tin về các TTHC. Tập trung xây dựng các mẫu hồ sơ, số hóa form mẫu cung cấp cho người dân, DN tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc điền thông tin trực tiếp vào mẫu bản điện tử website ngành.

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện có 28 trong số 113 TTHC của đơn vị được triển khai theo hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đơn vị cũng chú trọng đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. Theo đánh giá của đơn vị, việc ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện TTHC đã hạn chế được tối đa thời gian đi lại, tiếp xúc của DN. Hơn nữa, việc lưu trữ hồ sơ, thông tin trên môi trường mạng cũng thuận tiện trong công tác kiểm tra, đối chiếu khi có nhu cầu.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hiện có 1.533 TTHC của 19 cơ quan sở, ban, ngành cấp tỉnh đã được quy về một đầu mối duy nhất. Việc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động đã kiểm soát được một cách toàn diện, bao quát việc giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Việc giải quyết TTHC cho người dân và DN của các sở, ban, ngành sẽ được trung tâm theo dõi chặt chẽ. Đồng thời, nâng cao năng lực, trách nhiệm của công chức chuyên môn về kỹ năng và thái độ phục vụ Nhân dân, thay đổi tác phong, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân và DN trong cách thức tiếp nhận dịch vụ công.

Đặc biệt, từ tháng 9-2019, tỉnh đã đưa vào hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở này, các sở, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, triển khai, đưa lên cổng nhiều dịch vụ công trực tuyến do đơn vị quản lý. Nếu như năm 2019, khi đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mới tiếp nhận được 1.126 hồ sơ trực tuyến thì chỉ trong 10 tháng năm 2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 52.470 hồ sơ. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt hơn 98%.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin trong chương trình xây dựng Chính phủ điện tử, nhằm đáp ứng các chỉ tiêu của Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ đề ra về công tác cải cách TTHC. Phấn đấu 20% trở lên người dân và DN tham gia kết nối với chính quyền điện tử. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 mà UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt và 50% dịch vụ công trực tuyến sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN.

