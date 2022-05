Đại hội Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Chiều 17-5, Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự tham gia của 41 đoàn viên thanh niên.

Lãnh đạo Báo Thanh Hóa, Công ty CP in Báo Thanh Hóa và Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Việt Ba, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa; Nguyễn Duy Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP in Báo Thanh Hóa; Hoàng Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa là Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, được lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng bộ Báo Thanh Hóa. Đoàn Báo Thanh Hóa hiện có 45 đoàn viên, sinh hoạt tại 2 chi đoàn gồm: Chi đoàn Tòa soạn và Chi đoàn Nhà in.

Đông đảo đại biểu và ĐVTN dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, vượt lên khó khăn, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Thanh Hóa, Ban Giám đốc Công ty CP in Báo Thanh Hóa, tuổi trẻ Báo Thanh Hóa đã đoàn kết, nỗ lực đưa công tác Đoàn và phong trào đoàn thanh niên không ngừng phát triển với những kết quả đáng được biểu dương.

Trong đó, ĐVTN đã tích cực tham gia tuyên truyền, đảm nhận phần việc dọn vệ sinh cơ quan để đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp. Vận động cán bộ, ĐVTN quyên góp, ủng hộ “Quỹ vắc xin phòng chống dịch COVID-19”; ủng hộ 3,3 tạ nhu yếu phẩm thiết yếu hưởng ứng Tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”.

Hằng năm, Đoàn Báo Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các nhà tại trợ, nhà hảo tâm tổ chức từ 2-3 hoạt động thiện nguyện hướng về các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền lên tới trên 1 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2019 BCH Đoàn Báo phối hợp cùng Quỹ “Ươm mầm xanh” và một số doanh nghiệp trẻ trên địa bàn TP Thanh Hóa triển khai Dự án: Đầu tư 470 bộ bàn ghế và nhiều trang thiết bị học tập cho học sinh các trường học trên địa bàn huyện Mường Lát với tổng kinh phí thực hiện hơn 500 triệu đồng.

Trong năm 2021 tổ chức 3 đợt thiện nguyện trao học bổng, đồ dùng học tập cho học sinh các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Như Thanh, Hậu Lộc với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng.

Hướng tới Đại hội lần thứ XII, trong tháng 3 và tháng 4-2022, Đoàn Báo Thanh Hóa đã phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Thanh Hóa tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi cha và mẹ do đại dịch COVID-19 và xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại huyện Quảng Xương với tổng kinh phí 30 triệu đồng; phối hợp với nhà tài trợ trao học bổng và đồ dùng học tập cho học sinh huyện Lang Chánh với kinh phí gần 70 triệu đồng…

Trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo, ĐVTN luôn nêu cao tinh thần “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt, trách nhiệm cao”; hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Phóng viên là ĐVTN đã có nhiều tác phẩm tham gia các giải báo chí do Trung ương và tỉnh tổ chức, trong đó nhiều tác phẩm đoạt giải Báo chí Trần Mai Ninh hàng năm. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua có gần 50 lượt ĐVTN đoạt Giải Báo chí Trần Mai Ninh, tăng so với nhiệm kỳ trước 10%. Nhiều ĐVTN tham gia Giải báo chí Búa Liềm vàng toàn quốc. Tham gia Cuộc thi viết và ảnh báo chí “Khát vọng Thanh Hóa” nhiều đoàn viên đoạt giải cao.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa XII.

Với ĐVTN tại khối Chi đoàn Nhà in đã xung kích trong công tác, duy trì tốt và từng bước nâng cao chất lượng in báo Đảng. Bên cạnh đó, ĐVTN còn thể hiện rõ vai trò xung kích trong các phong trào cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm vật tư, bảo quản giữ gìn máy móc thiết bị góp phần tăng năng suất lao động; các tài liệu chính trị phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục được in ấn với chất lượng cao, chính xác về nội dung, đẹp về kỹ thuật, kịp về thời gian; hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm...

Song song với các hoạt động phòng trào, BCH đoàn Báo cũng luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn. Trong nhiệm kỳ có 20 cán bộ, đoàn viên được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn. Hằng nằm có từ 25-35% ĐVTN được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đoàn Báo đã thường xuyên báo cáo và tham mưu với Đảng ủy, Ban Biên tập, Ban Giám đốc Công ty CP In Báo Thanh Hóa về công tác thanh niên, phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn để giới thiệu xem xét quy hoạch.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Tổng biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ đã có 21 đoàn viên được cử đi học các lớp đối tượng Đảng, 12 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, đạt 150% kế hoạch Đại hội lần thứ XI đề ra.

Hiện nay, Đoàn Báo có 10 đồng chí đoàn viên là đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ; 2 đoàn viên đang trong quá trình làm hồ sơ xét kết nạp đảng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu hành động tuổi trẻ Báo Thanh Hóa “Xung kích - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu cơ bản.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đoàn Báo Thanh Hóa trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Đặc biệt, thông qua công tác chuyên môn, tác phẩm báo chí của mình đoàn viên thanh niên Báo Thanh Hóa đã tuyên truyền, lan tỏa mô hình hay, cách làm sáng tạo trong hoạt động công tác đoàn.

Đoàn viên thanh niên Báo Thanh Hóa là một trong những đơn vị tích cực, “điểm sáng” trong phong trào hoạt động tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Báo Thanh Hóa và Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao Bằng khen của Tỉnh đoàn cho Đoàn Báo Thanh Hoá và đồng chí Bí thư Đoàn Báo Thanh Hoá đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lê Hữu Sắc tái cử Bí thư Đoàn Báo Thanh Hóa khoá XII.

Đại hội cũng đã bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

ĐTN