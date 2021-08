Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Yên Định lần thứ XXVI

Ngày 29 và 30-7, Hội LHPN huyện Yên Định đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Dự Đại hội có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Trịnh Xuân Thúy, Bí thư Huyện ủy và 181 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Chủ tịch Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ 2016-2021, 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXV đề ra đều đạt và vượt. Tiêu biểu, như: Hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có ít nhất 1 phụ nữ tham gia sinh hoạt hội đạt 94% (vượt 4% chỉ tiêu đề ra); tỷ lệ thu hút hội viên đạt 85,3% (tăng 3,3% so với đầu nhiệm kỳ); xây dựng quỹ hội đạt 13 tỷ đồng (vượt 4 tỷ đồng); giúp 655 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, vượt 365 hộ so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 0,39% (năm 2020).

Kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động công tác hội đã ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ huyện trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng 1 xã đạt NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu, 23 thôn được công nhận đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Huyện ủy Yên Định Trịnh Xuân Thúy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện Yên Định nhiều lần được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen. Đặc biệt năm 2019, là 1 trong 6 đơn vị của cả nước được Trung ương Hội trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam trong xây dựng NTM. Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua...

Với Phương châm “Đoàn kết - Tự tin - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đề ra các mục tiêu phấn đấu: Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 3 hộ phụ nữ thoát nghèo/cận nghèo; mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền ít nhất 1 hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; vận động, hỗ trợ giúp ít nhất 10 gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”; mỗi cơ sở Hội bồi dưỡng xem xét, giới thiệu cho Đảng kết nạp 5 quần chúng ưu tú/năm trở lên; Đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ thành lập 5 mô hình kinh tế tập thể, 30 phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh; thu hút thêm 1.800 hội viên.

Đại biểu thông qua nghị quyết Đại hội.

Đại hội đề ra 2 phong trào thi đua là “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và các cuộc vận động, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, nhóm giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng huyện Yên Định đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2023.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tặng Hội LHPN huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021-2026 bức trướng mang dòng chữ: Phụ nữ Yên Định “Đoàn kết - Tự tin - Sáng tạo - Phát triển” góp phần xây dựng Yên Định đến năm 2023 trở thành huyện Nông thôn mới nâng cao”.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và huyện Yên Định chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Đại hội đã bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021-2026, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Đồng chí Trịnh thị Thúy, tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Hà