Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức tọa đàm nhân tháng công nhân năm 2022

Trong tháng 5-2022, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức các buổi tọa đàm về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), huấn luyện cách thức nhận diện mối nguy, phương pháp đánh giá rủi ro và các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại các đơn vị cũng như tổ chức thăm hỏi tặng quà cho người lao động của công ty có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình tọa đàm về công tác an toàn vệ sinh lao động được triển khai tại tất cả các đơn vị điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Nhiều năm qua, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động luôn Công ty Điện lực Thanh Hóa quan tâm triển khai thực hiện nhằm hình thành ý thức làm việc an toàn, suy nghĩ về an toàn trước khi làm việc của người lao động. Người lao động thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn lao động tại nơi làm việc; chủ động thực hiện tích cực các quy định của pháp luật, các kế hoạch, biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, cùng với đó là việc nhận diện mối nguy, đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong quá trình lao động sản xuất; xây dựng văn hóa an toàn tại đơn vị, xây dựng đội ngũ người lao động có trình độ, sáng tạo, đổi mới để làm chủ khoa học công nghệ…

Buổi tọa đàm là dịp để lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2022 và tháng công nhân với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, thực hiện một số giải pháp trong công tác ATVSLĐ của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc năm 2022 với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng Văn hóa an toàn trong lao động - Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động”. Trong tháng 5-2022, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức các buổi tọa đàm về công tác ATVSLĐ, huấn luyện cách thức nhận diện mối nguy, phương pháp đánh giá rủi ro và các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại các đơn vị. Tại buổi tọa đàm, đại diện lãnh đạo và công đoàn công ty đã thấy được quyết tâm của công nhân trong việc thực hiện công tác văn hóa an toàn cũng như được chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của người lao động để từ đó có giải đáp thỏa đáng.

Đại diện Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, nhằm tri ân và chia sẻ với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật, thân nhân có người lao động bị mất do bệnh tật, tai nạn…. Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa đã trao tặng các phần quà bằng tiền mặt cho 5 đơn vị và 56 cán bộ, nhân viên và người lao động với tổng số tiền là 179 triệu đồng. Việc này đã thể hiện được tính đoàn kết, lan tỏa tình yêu thương, tương trợ và đùm bọc lẫn nhau của những người ngành điện Việt Nam, góp phần thực hiện tốt phương châm của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đưa ra “Người lao động là tài sản quý giá”.

Nguyễn Lương