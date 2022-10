Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Điểm sáng trong các phong trào thi đua

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có 1.299 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 47 công đoàn bộ phận. Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ) tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Thạc sỹ, bác sỹ Trịnh Đình Hoàng, Phó Trưởng khoa Nội tim mạch thăm khám cho bệnh nhân.

Hàng năm, công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị và nghị quyết của công đoàn cấp trên, phối hợp với ban giám đốc bệnh viện xây dựng kế hoạch, quy chế thi đua khen thưởng, tổ chức phát động thi đua đến toàn thể đoàn viên, CBVCNLĐ. Ðiển hình là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân, viên chức, lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; phong trào học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng với nhu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; nghiên cứu, áp dụng các đề tài khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào việc khám, chữa bệnh... Các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo đoàn viên, CBVCNLĐ nhiệt tình, tích cực hưởng ứng tham gia và trở thành động lực thúc đẩy CBVCNLĐ phát huy tài năng, trí tuệ, tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bác sĩ CKII Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Để các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, ban chấp hành công đoàn đã đề xuất với ban giám đốc bệnh viện tạo mọi điều kiện thuận lợi để CBVCNLĐ được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo khoa học, mời các chuyên gia giảng viên có trình độ về truyền đạt những kinh nghiệm hay, kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh. Qua các phong trào thi đua đã góp phần đổi mới phong cách phục vụ và phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của đoàn viên, CBVCNLĐ tại đơn vị. Kết quả, từ năm 2021 đến tháng 10-2022, bệnh viện đã có trên 350 đề tài, sáng kiến của đoàn viên, CBVCNLĐ được đăng ký triển khai thực hiện và áp dụng vào thực tiễn trong công tác khám, chữa bệnh mang lại hiệu quả. Việc ứng dụng các đề tài sáng kiến của đoàn viên, CBVCNLĐ đã góp phần nâng cao chất lượng trong công tác khám, điều trị bệnh, giúp người dân trong tỉnh được thụ hưởng kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu mà không phải chuyển tuyến; đồng thời giảm thời gian điều trị, tỷ lệ tử vong, tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương. Điển hình là thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó trưởng khoa Nội tiêu hóa với Đề tài “Kết quả kẹp cầm máu bằng Hemoclip điều trị xuất huyết tiêu hóa cao do loét dạ dày - tá tràng”; bác sĩ Trịnh Đình Hoàng, Phó trưởng khoa Nội tim mạch với Đề tài “Nghiên cứu thăm dò điện sinh lý tim và triệt đốt cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất do vòng vào lại nút nhĩ thất tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2021”; thạc sĩ, bác sĩ Lường Hữu Dương, Khoa Thần kinh - Đột quỵ với Đề tài “Đánh giá kết quả bước đầu can thiệp nong và đặt Stent động mạch cảnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa”; bác sĩ CKII Hà Thị Huyền, Trưởng khoa Xương khớp - Nội tiết với Đề tài “Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của ACTEMRA trong điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp”...

Trong hoạt động chuyên môn, đoàn viên, CBVCNLĐ luôn gương mẫu thực hiện tốt 12 điều y đức, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, triển khai thực hiện thành công nhiều kỹ thuật mới như: siêu âm trong lòng mạch; đặt Stent Graff điều trị bệnh lý động mạch chủ; điều trị các bệnh lý tĩnh mạch bằng năng lượng sóng có tần số radio (RF); sinh thiết tuyến tiền liệt qua ngã ba trực tràng; phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư thanh quản T3T4; phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ não, tiêm thẩm phân rễ thần kinh dưới hướng dẫn của máy điện quang; đốt sóng cao tần điều trị u gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính; nội soi can thiệp cắt hớt niêm mạc ống tiêu hóa điều trị ung thư sớm... Qua đó, đã góp phần cứu sống hàng nghìn bệnh nhân, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho các gia đình người bệnh, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đơn vị. Trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19, bệnh viện đã chủ động triển khai kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Bệnh nhân mắc COVID-19 người Việt Nam đầu tiên đã được điều trị khỏi bệnh tại bệnh viện, trở thành bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong nước điều trị thành công cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Tự hào là một trong những điểm sáng trong phong trào thi đua của ngành y, nhiều năm qua, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành y tế khen thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

Thanh Huê