Công an TP Thanh Hóa: Mỗi ngày cấp đổi hơn 1.300 thẻ căn cước công dân gắn chíp

Công an TP Thanh Hóa đang tập trung tối đa nhân lực, thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho người dân theo đúng yêu cầu đề ra.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thanh Hóa hướng dẫn người dân làm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Theo kế hoạch, TP Thanh Hóa sẽ hoàn thành cấp CCCD gắn chíp điện tử cho hơn 279.000 người dân trên địa bàn thành phố trước ngày 1-7-2021.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho người dân, lực lượng Công an TP Thanh Hóa đã làm việc liên tục từ 7h30“ sáng đến 12h đêm với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thanh Hóa với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ để cấp căn cước công dân gắn chíp.

Bên cạnh giải pháp làm thêm giờ, trong đợt cao điểm triển khai cấp CCCD gắn chip cho người dân, Công an TP Thanh Hóa đã tăng cường lực lượng từ các đội nghiệp vụ, chuyên môn, hỗ trợ Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức đồng loạt 4 tổ cấp căn cước, gồm 1 tổ cố định tại trụ sở tiếp công dân, Công an thành phố và 3 tổ lưu động tại địa bàn phường, xã, các trường học và cơ quan, đơn vị.

Đến thời điểm hiện tại, trung bình mỗi ngày Công an TP Thanh Hóa thu nhận hơn 1.300 hồ sơ, vượt gần 100 hồ sơ so với chỉ tiêu Bộ Công an giao, năng suất thu nhận tại các điểm cấp đã vượt mức 300 hồ sơ/máy/ngày.

Quốc Hương