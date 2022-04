Công an tỉnh Thanh Hoá khởi công xây dựng Nhà truyền thống và thư viện

Nhằm tiếp tục hoàn thiện và phát triển các thiết chế văn hóa, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi công xây dựng Nhà truyền thống và thư viện Công an tỉnh.

Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia lễ khởi công.

Đây là Cụm công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xây dựng trong khuôn viên Công an tỉnh với tổng diện tích 1.870 m2. Trong đó, khu vực Nhà truyền thống với 2 gian trưng bày và 1 gian tưởng niệm Bác Hồ; Nhà thư viện được thiết kế hiện đại, tích hợp nhiều tính năng thuận lợi phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ xem phim tài liệu và nghiên cứu, sưu tầm tài liệu.

Phối cảnh tổng thể Nhà truyền thống và thư viện Công an tỉnh.

Công trình sẽ được xây dựng và hoàn thiện đưa vào sử dụng trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 1-2023. Kinh phí xây dựng do cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Thanh Hoá ủng hộ. Toàn bộ công trình được xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng thể mặt bằng trụ sở Công an tỉnh, đạt yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và bảo đảm mỹ quan cũng như công năng sử dụng…

Đình Hợp