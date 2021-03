(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Lễ hội hiến máu tình nguyện của lực lượng Công an Thanh Hóa “Giọt hồng an ninh - Vì hạnh phúc Nhân dân”, ngày 30-3, Công an huyện Nga Sơn đã tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện và ra mắt CLB “Ngân hàng máu sống”.

{title} Công an huyện Nga Sơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Hưởng ứng Lễ hội hiến máu tình nguyện của lực lượng Công an Thanh Hóa “Giọt hồng an ninh - Vì hạnh phúc Nhân dân”, ngày 30-3, Công an huyện Nga Sơn đã tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện và ra mắt CLB “Ngân hàng máu sống”. CLB “Ngân hàng máu sống” - Công an huyện Nga Sơn chính thức ra mắt Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an huyện Nga Sơn đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện hiện nay, nhất là để khắc phục tình trạng khan hiếm máu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Công an huyện Nga Sơn đã phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn lực lượng. Nhân dịp này, Công an huyện Nga Sơn đã chính thức ra mắt CLB “Ngân hàng máu sống”. 47 cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an Nga Sơn đã sôi nổi đăng ký tham gia hiến máu tại buổi lễ. Đông đảo cán bộ, chiến sỹ đã tham gia hiến máu tại buổi lễ CLB “Ngân hàng máu sống” Công an huyện Nga Sơn ra đời và đi vào hoạt động sẽ góp phần chia sẻ những khó khăn của người bệnh; đồng thời khơi dậy truyền thống yêu thương con người trong lòng mỗi cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên Công an đối với cộng đồng và nhân dân, Mạnh Cường

Mạnh Cường

Từ khóa: Ngân hàngHiến máuMáu sốngTình nguyệnHiến máu tình nguyệnĐoàn viên thanh niênNgân hàng máu sốngCông an Thanh HóaNga SơnCông an huyện