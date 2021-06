Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026

Đến nay Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã hoàn thành đại hội với 27 hội phụ nữ cơ sở trực thuộc khối phòng và 26 Hội phụ nữ cơ sở công an huyện, thị xã, thành phố. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến trong tháng 7-2021.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với BCH Hội phụ nữ phòng PC07 - đơn vị đại hội điểm tháng 3-2021.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Hội phụ nữ cấp trên, Đại hội phụ nữ cấp cơ sở trong Công an Thanh Hóa đã đảm bảo đúng tiến độ, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự đổi mới, sáng tạo và tập trung trí tuệ của toàn thể hội viên, thực sự là ngày hội của phụ nữ.

Hội phụ nữ các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị trong xây dựng báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, thể hiện sự công phu, nghiêm túc trong nghiên cứu và trách nhiệm tham gia, đóng góp ý kiến của hội viên. Công tác khánh tiết, hậu cần đảm bảo chu đáo, tiết kiệm, không hình thức. Công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn và yêu cầu về công tác cán bộ theo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và hướng dẫn của hội cấp trên, tuổi bình quân đã trẻ hoá và đảm bảo có tính kế thừa.

Các đại biểu dự đại hội phụ nữ phòng PC 08 biểu quyết nhất trí cao nghị quyết

Đại hội Hội phụ nữ cơ sở trực thuộc khối phòng đã bầu 77 đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên BCH Hội Phụ nữ sơ sở nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu 165 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ X. Đại hội Hội phụ nữ cơ sở Công an các huyện, thị xã, thành phố đã bầu 32 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện.

Các đại biểu tặng hoa BCH Hội Phụ nữ ghép phòng PX03 - PX06.

Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội phụ nữ Công an tỉnh đang hoàn thiện các báo cáo trình Đại hội, chuẩn bị tốt công tác hậu cần, công tác nhân sự và phát động thực hiện các phong trào thi đua của như: “Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì An ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và các phong trào, cuộc vận động của Hội phụ nữ cấp trên...

Lê Hà