{title} Chủ động ứng phó với mưa lũ, vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du Trong ngày 7-6, ở khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm; các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Đợt mưa to từ ngày 21 đến 24-5-2022, nước trên thượng nguồn đổ về khiến hàng chục ha lúa của xã Trung Chính (Nông Cống) bị ngập lụt. Để chủ động ứng phó với mưa lũ đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn vận hành hồ theo chế độ vận hành trong mùa lũ quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13-2-2018. Trước khi thực hiện lệnh vận hành các cửa xả, phải thông báo cho Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ; Công ty TNHH Hà Thành; chính quyền và Nhân dân các địa phương khu vực hạ du biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh. Trường hợp các thông tin, số liệu có thay đổi so với nội dung tại Văn bản số 03/TTr-TĐTS ngày 7-6-2022 của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn thì phải thông báo kịp thời cho các đơn vị nêu trên. Trong quá trình hồ Trung Sơn vận hành, các hồ Thành Sơn, Bá Thước 1, Bá Thước 2, cẩm Thủy 1 vận hành điều tiết với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng đến hồ; đồng thời phải đảm bảo mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường. Khi mực nước đạt đến mực nước dâng bình thường, vận hành điều tiết với lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ. Trong trường họp mất thông tin liên lạc hoặc không nhận được lệnh vận hành của người ra lệnh vận hành hoặc các tình huống bất thường khác, Giám đốc các đơn vị quản lý, vận hành hồ quyết định việc vận hành hồ theo đúng quy định; đồng thời phải thực hiện các biện pháp ứng phó phù hợp theo quy định. Các đơn vị quản lý, vận hành hồ thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, đặc biệt việc quan trắc, dự báo, cung cấp số liệu, thông tin về Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa. Lê Hợi

