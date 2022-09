Chủ động phòng, chống ngập, úng lúa mùa

Hiện nay đang bước vào giai đoạn thu hoạch lúa mùa, tuy nhiên mưa lớn đang gây nguy cơ ngập úng cho nhiều diện tích lúa trên địa bàn tỉnh.

Ngập úng lúa tại xã Trung Chính (Nông Cống) trong đợt mưa cuối tháng 5-2022 vừa qua. (Ảnh minh họa)

Theo bản tin cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Trung Trung Bộ hoạt động mạnh dần và có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc từ đêm 7-9 đến ngày 12-9-2022 ở khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt có khả năng đạt từ 100 –200mm, riêng khu vực đồng bằng ven Biển và phía Nam, Tây nam của tỉnh như: Thị xã Nghi Sơn, Quảng Xương, Nông Cống, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Thọ Xuân, Triệu Sơn… có nơi đạt từ 200 - 300mm/đợt.

Hiện nay, đang bước vào thời kỳ thu hoạch lúa vụ mùa, để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn có thể xảy ra, phòng, chống ngập, úng và đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tăng cường theo dõi thông tin, dự báo mưa, lũ của các cơ quan khí tượng thuỷ văn và chỉ đạo từ UBND tỉnh, bộ, ngành Trung ương để thực hiện phương án ứng phó với ngập, úng.

Chủ động tiêu nước đệm, vận hành tối đa các công trình khi có ngập, úng xảy ra; phối hợp với ngành điện trong việc đóng điện cho các trạm bơm tiêu để sẵn sàng bơm tiêu úng.

Quan tâm các vùng thường xuyên xảy ra ngập úng tại các huyện, như: Hà Trung, Nông Cống, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Đông Sơn, thị xã Nghi Sơn.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình vận hành công trình thuỷ lợi phòng, chống ngập, úng (nhất là tình hình vận hành các trạm bơm tiêu) và tình hình an toàn công trình thủy lợi, sự cố công trình về Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh.

Hải Đăng