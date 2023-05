Chủ động để không còn phải bị động

Tình trạng vi phạm pháp luật trong học sinh đang ngày càng nhiều thêm và bức xúc hơn. Mới nhất, ngày 28-4-2023 tại Trường THPT Đông Sơn 1, huyện Đông Sơn, do mâu thuẫn nảy sinh nên một học sinh đã dùng dao chém nhiều nhát vào mặt, lưng và tay của bạn học cùng lớp ngay tại lớp học.

Nhiều học sinh vi phạm pháp luật giao thông trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Không chỉ bạo lực học đường, gần đây còn là tình trạng nhiều học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ một cách nghiêm trọng. Theo thống kê của cơ quan công an, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay qua phối hợp tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố đã bắt giữ, xử lý hơn 100 trường hợp thanh, thiếu niên chuyên tụ tập điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Một vấn đề nữa là tình trạng học sinh lạm dụng chất kích thích. Ở một số trường học, nhất là ở các quán cà phê, hình ảnh dễ bắt gặp đó là cảnh học sinh cả nam và nữ thản nhiên hút thuốc lá điện tử bất chấp những cái nhìn không thiện cảm.

Ngày 12-5-2023, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tổng kiểm tra, kiểm soát học sinh sử dụng vật cấm, hung khí trong trường học trên địa bàn toàn tỉnh, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, ban giám hiệu các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh mở đợt ra quân đồng loạt tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật của học sinh khi đến trường. Theo kết quả kiểm tra bước đầu đối với 631 cơ sở giáo dục với tổng số 166.997 học sinh, 773 hàng quán xung quanh trường học và hơn 4.000 phương tiện của học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ trên 300 vật có thể sử dụng làm hung khí; 91 máy hút và 16 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử. Đặc biệt, có 2 học sinh tàng trữ cỏ Mỹ và cần sa. Kiểm tra phương tiện của học sinh, phát hiện 392 học sinh trên địa bàn TP Thanh Hóa và một số huyện, thị xã điều khiển xe máy trên 50 phân khối đến trường.

Mục đích của đợt ra quân nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, ngăn chặn tội phạm bên ngoài xâm nhập vào trường học. Việc đồng loạt ra quân tuyên truyền, trấn áp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh của lực lượng công an trong tỉnh được dư luận đồng tình, hoan nghênh. Tuy nhiên, để việc làm này trở thành liều thuốc đặc trị căn bệnh xem thường pháp luật trong học sinh, rất cần các bậc phụ huynh thường xuyên phối hợp với nhà trường giám sát và quản lý chặt chẽ con em mình trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Các cơ sở giáo dục cũng phải đề cao hơn trách nhiệm, không thể vì những vi phạm của học sinh trường mình xảy ra ở ngoài xã hội mà phó mặc cho xã hội. Một khi trách nhiệm của các bên được lượng hóa và quy rõ, có sự phối hợp nhịp nhàng, thực hiện thường xuyên mới hy vọng ngăn chặn được mầm bệnh, để không còn phải vất vả đi giải quyết hậu quả.

Thái Minh