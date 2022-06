Chấn chỉnh tình trạng đỗ xe tràn lan quanh các khu chung cư

​Mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, cản trở xe công vụ trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Đó là những hệ lụy đã từng xảy ra do việc đỗ xe ô tô tràn lan, không đúng quy định quanh các khu chung cư trên địa bàn TP Thanh Hóa.

​3 tòa chung cư với gần 600 hộ dân, trong đó, không ít gia đình sở hữu 2 chiếc xe, nên việc tìm chỗ đỗ xe ô tô luôn là vấn đề nan giải đối với các hộ gia đình ở khu chung cư Tecco, phường Đông Vệ. Hầm để xe không thể đáp ứng đủ nhu cầu, BQL tòa nhà đã kẻ ô, trưng dụng thêm khu vực sân chơi làm bãi trông xe nhưng vẫn không đủ. Chính vì thế, tình trạng đỗ xe tràn lan quanh các tuyến đường gần ​khu chung cư, đỗ xe cả 2 bên lề đường gây khó khăn cho phương tiện qua lại, thậm chí đỗ cả vào khu vực có biển cấm vẫn thường xuyên xảy ra ở khu chung cư này.

​Còn tại chung cư AT Home, phường Đông Hải, thiết kế tòa nhà không có hầm gửi xe. Chi phí gửi xe trên sân không có mái che lại khá cao nên đa phần người dân lựa chọn cách đỗ xe tự do tại các tuyến đường lân cận. Không ít thời điểm, do “giành nhau” chỗ để xe thuận lợi, các chủ xe không ngại ngần đỗ xe trái đường, làm khuất tầm nhìn người tham gia giao thông. Hoặc đỗ xe chắn đường nội khu khuôn viên. Hơn nữa, khu chung cư này nằm cạnh chợ đầu mối và trung tâm thể thao Xanh Club, các phương tiện lưu thông qua khu vực rất đông. Nhất là thời điểm buổi chiều và chập choạng tối, tình trạng đậu đỗ xe lộn xộn, trái quy định khiến nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu và không ít vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra.

​Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Thanh Hóa “mọc” lên khá nhiều khu chung cư cao tầng. Và, câu chuyện quản lý việc đậu, đỗ xe quanh các khu chung cư hiện vẫn là chủ đề nóng. Thiết nghĩ, bên cạnh việc nâng cao ý thức về văn hóa đậu, đỗ xe cho cư dân chung cư, các lực lượng chức năng cũng cần tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Những khu chung cư trong quy hoạch xây dựng, cần tính kỹ đến “bài toán” chỗ đỗ xe, đường giao thông nội khu để bảo đảm cho công tác phòng cháy chữa cháy.

Nhóm PV