Cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc người dân 16 năm chưa được bồi thường đất ở

Năm 2005, xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn (nay là phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa) thực hiện thu hồi đất của gia đình ông Lê Duy Vốn, thôn Nguyên Hạnh để làm đường giao thông. Tuy nhiên đã 16 năm trôi qua gia đình ông Vốn vẫn chưa được bồi thường đất ở như thỏa thuận với chính quyền địa phương. “Cực chẳng đã” mới đây ông đã xây tường, xếp gạch bao quanh diện tích đất của gia đình bị thu hồi trước đây, chặn đường giao thông của thôn.

Đợi 16 năm chưa được bồi thường đất ở, ông Lê Duy Vốn đã xây dựng tường, xếp gạch bao quanh diện tích đất của gia đình bị thu hồi trước đây.

Năm 2002, phường Đông Lĩnh có chủ trương làm đường giao thông nông thôn từ Bản Nguyên đến cầu ông Tạo, theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Để việc triển khai làm đường thuận lợi, năm 2005, phường đã tổ chức họp dân, nhằm thỏa thuận với các hộ có diện tích đất bị thu hồi.

Theo đó, phường thỏa thuận với các hộ có diện tích đất bị thu hồi từ 70m2 trở xuống thì các hộ hiến đất. Đối với các hộ có diện tích đất bị thu hồi từ 70m2 trở lên thì phường sẽ bồi thường đất ở. Khi thực hiện làm đường giao thông, gia đình ông Lê Duy Vốn nằm trong số 4 hộ dân có diện tích đất bị thu hồi lớn hơn 70m2 nên phường phải bồi thường đất ở. Điều “kỳ lạ”, thời điểm thực hiện dự án làm đường giao thông nông thôn, UBND phường không có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư, quyết định thu hồi đất của các hộ dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Lê Duy Vốn, bức xúc cho biết: “Trước khi làm đường giao thông từ Bản Nguyên đến cầu ông Tạo, phường đã họp với các hộ gia đình có diện tích đất bị ảnh hưởng để thỏa thuận bồi thường. Trong biên bản thỏa thuận bồi thường đất khi giải phóng mặt bằng làm đường giao thông giữa UBND phường với gia đình tôi và hộ bà Trần Thị Vân, các bên đã thống nhất: Hộ bà Vân có 126m2 đất bị ảnh hưởng và gia đình tôi có 141m2 đất bị ảnh hưởng. Theo đó, phường sẽ bồi thường đất ở khu vực mặt đường tại khu vực đo đất ở cho các hộ dân. Đã 16 năm qua, gia đình tôi chưa nhận được bất kỳ đồng tiền bồi thường nào kể cả cây cối, hoa màu và đất đai. Đợi mãi chưa thấy được bồi thường đất ở, tôi đã làm đơn khiếu nại lên các cấp có thẩm quyền nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Sau những lần tôi có đơn khiếu nại chính quyền địa phương liền cho cán bộ địa chính xuống đo đạc lại diện tích đất mà gia đình tôi đã bị thu hồi. Qua 4 lần đo đạc lại, diện tích đất bị thu hồi của gia đình tôi giảm xuống còn 98m2. Mặc dù diện tích đất bị thu hồi giảm so với thực tế, nhưng gia đình tôi cũng chấp nhận để cho xong việc. Nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”. Quá bức xúc vì phải chờ đợi nhiều năm mà chưa được bồi thường đất ở, mới đây ông Vốn đã xây tường và xếp gạch bao quanh diện tích đất của gia đình mình bị thu hồi trước đây. 2 bức tường ngang và hàng gạch có chiều dài khoảng 29m do ông Vốn xây, xếp đã chiếm gần một nửa mặt đường giao thông của thôn, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ông Vốn quả quyết khi nào chính quyền địa phương bồi thường đất ở cho gia đình mình thì ông mới tháo dỡ tường, gạch đã xây, xếp.

Song đây không phải là lần duy nhất ông Vốn có hành động xây tường, xếp gạch bao quanh diện tích đất của gia đình mình đã bị thu hồi làm đường giao thông. Vào tháng 5-2020, trước sự chậm chễ của chính quyền địa phương trong việc tìm phương án bồi thường đất ở cho gia đình mình, ông Vốn cũng đã xây tường, xếp gạch bao quanh diện tích đất đã bị thu hồi. Trước sự việc trên, ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh lúc đó đã cùng ban công tác mặt trận thôn có giấy cam kết với gia đình ông Vốn, rằng: “Đến ngày 30-6-2020 các cấp thẩm quyền không đền bù đất giải phóng của hộ gia đình thì UBND xã cùng mặt trận cơ sở thôn sẽ cắm mốc cho gia đình xây dựng tường rào”.

Trao đổi với ông Hoàng Huy Chung, Chủ tịch UBND phường Đông Lĩnh cho biết: Năm 2005, địa phương thực hiện thu hồi đất của gia đình ông Lê Duy Vốn để làm đường giao thông từ Bản Nguyên đến cầu ông Tạo. Thời điểm đó, UBND phường không có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, không có phương án tái định cư, không có quyết định thu hồi đất của các hộ dân, mà chỉ có biên bản thỏa thuận thu hồi đất với các hộ dân. Đến tháng 5-2017, phường nhận được đơn khiếu nại của ông Lê Duy Vốn về việc UBND phường Đông Lĩnh thu hồi đất để làm đường giao thông từ năm 2005 đến nay chưa giải quyết bồi thường trả lại đất như thỏa thuận. Sau đó, phường đã báo cáo sự việc lên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa để xin chủ trương làm cơ sở giải quyết khiếu nại của ông Vốn. Trên cơ sở báo cáo của phường, năm 2018, thành phố đã thành lập đoàn xác minh sự việc khiếu nại của ông Vốn. Tháng 10-2018, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ký quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lê Duy Vốn. Trong đó, giao cho UBND phường phối hợp với các phòng, ban có liên quan của thành phố đề xuất thành lập hội đồng kiểm kê bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện việc giải quyết bồi thường cho hộ ông Lê Duy Vốn khi làm đường giao thông từ Bản Nguyên đến cầu ông Tạo”.

Mặc dù Chủ tịch UBND thành phố đã có kết luận về vụ việc nhưng theo ông Hoàng Huy Chung, Chủ tịch UBND phường Đông Lĩnh, vấn đề đặt ra là kinh phí bồi thường lấy ở đâu?. Sau nhiều lần họp bàn, thành phố đã thống nhất là lập dự án để trình HĐND TP Thanh Hóa phê duyệt chủ trương. Ngày 31-7-2020, HĐND thành phố đã có Nghị quyết số 166/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của TP Thanh Hóa, trong đó có hạng mục giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông tuyến Bản Nguyên đến cầu ông Tạo, phường Đông Lĩnh. Hiện nay, phường Đông Lĩnh đang tích cực phối hợp với các phòng, ban có liên quan của thành phố để thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai trong giải quyết bồi thường đất ở cho gia đình ông Lê Duy Vốn.

Liên quan đến việc xây tường, xếp gạch bao quanh diện tích đất bị thu hồi, chiếm gần một nửa mặt đường giao thông của ông Lê Duy Vốn, luật sư Phạm Hùng Thắng, Công ty Luật TNHH Thắng Hoàng Gia, cho biết: Theo các quy định pháp luật thì trường hợp xây tường, xếp gạch bao quanh diện tích đất bị thu hồi, chiếm gần một nửa mặt đường giao thông của ông Lê Duy Vốn là trái phép. Chính quyền địa phương sẽ lập biên bản vi phạm và yêu cầu, thông báo cho gia đình phải tháo dỡ ngay. Trong trường hợp hết 15 ngày mà gia đình không tự tháo dỡ, chính quyền địa phương sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và bị cưỡng chế tháo dỡ tường xây, gạch xếp bao quanh diện tích đất bị thu hồi đã làm đường giao thông nông thôn”.

Việc gia đình ông Lê Duy Vốn phải đợi bồi thường đất ở 16 năm qua mà vẫn chưa được giải quyết cho thấy sự thiếu trách nhiệm của UBND phường Đông Lĩnh. Đáng nói hơn những thiếu sót của chính quyền phường vừa khiến người dân bị thiệt thòi về kinh tế, vừa gây nên sự bức xúc trong Nhân dân.

Bài và ảnh: Hòa Bình