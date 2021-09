Bảo vệ trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Mệt mỏi, căng thẳng, tù túng là những cảm giác mà phần lớn trẻ em phải trải qua trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là đối với những trẻ ở các địa phương thực hiện giãn cách hoặc bị phong tỏa. Do đó, bảo vệ trẻ toàn diện trong mùa dịch là một trong những vấn đề cần được toàn xã hội quan tâm.

Phụ huynh cần quan tâm hướng trẻ tới các hoạt động bổ ích trong mùa dịch.

21 giờ đêm, nhận được thông tin mình tiếp xúc trực tiếp với F0, căn nhà chị Trần Thị Q. (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) bỗng trở nên náo loạn. Chưa bao giờ chị Q. nghĩ rằng mình sẽ tiếp xúc với F0. Bàng hoàng rồi đến rối bời, lo lắng khi biết mình trở thành F1, phải thực hiện cách ly tập trung. Nhưng điều chị lo lắng hơn chính là 2 con của chị, bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ 22 tháng tuổi sẽ như thế nào trong những ngày không có mẹ bên cạnh. Lên xe đi cách ly tập trung trong nước mắt, chị Q. xót xa nhìn 2 con khóc lặng người. Cuộc sống cách ly tại nhà của chồng và 2 con của chị Q. trở nên hỗn loạn. Hai bé không được tham gia các hoạt động ngoài trời, không được tập thể dục, chạy nhảy vui chơi. Anh lớn không có thời gian học bài, thường xuyên chơi điện tử, sử dụng ipad, điện thoại thông minh để giải trí. Em nhỏ thường xuyên khóc lóc đòi mẹ. 14 ngày quẩn quanh trong căn nhà 60m2 đã trở thành khoảng thời gian tù túng, căng thẳng của 2 đứa trẻ.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động dạy học ở các trường mầm non bị gián đoạn đã khiến cho các phụ huynh không ít lần phải loay hoay chuyện gửi con ở đâu. Như, anh Nguyễn Thanh Long (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), 2 vợ chồng đều công tác tại bệnh viện. Khi trường mầm non không tổ chức dạy học thì 2 vợ chồng anh vẫn phải đi làm, không biết gửi con cho ai. Anh chị đành để bé B. 5 tuổi ở nhà một mình và gửi hàng xóm trông. Trong một lần con anh Long chơi trốn tìm cùng các bạn hàng xóm, bé đã không may bị nhốt trong phòng khóa trái cửa. Dù đã được bố mẹ mở cửa sau gần 1 tiếng bị mắc kẹt, nhưng bé B. vẫn hoảng loạn, la khóc. Anh Long tâm sự, do ông bà nội ngoại đều ở xa không biết gửi con cho ai nên tôi đã liều để con một mình ở nhà. May mắn cháu đã không xảy ra nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng.

Câu chuyện nhà chị Q. hay anh Long chỉ là hai trong rất nhiều tình cảnh mà ở đó những đứa trẻ phải trực tiếp đối diện với những nguy hiểm, tổn thương về tinh thần trong dịch bệnh.

Dịch bệnh khiến trẻ em - sức đề kháng kém, không được tiêm vắc-xin phòng bệnh, sinh hoạt không khoa học trở thành đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh. Cùng với đó, việc vui chơi, học tập của trẻ bị gián đoạn. Thời gian ở nhà của trẻ nhiều nhưng không có sự kiểm soát, đồng hành của cha mẹ khiến trẻ dễ sa vào các trò chơi điện tử, video, nội dung không lành mạnh trên mạng xã hội youtube, facebook, tiktok... Trẻ không chỉ có nguy cơ mắc dịch bệnh mà còn bị ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, tư duy, trí tuệ, tinh thần.

Trước tình trạng đó, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đã triển khai đồng bộ biện pháp bảo vệ trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho trẻ cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt quan tâm phòng, chống nguy cơ xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa sang chấn và hỗ trợ ổn định tâm lý cho trẻ em. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là những lực lượng chính tham gia bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn về bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em trong đại dịch COVID-19; kêu gọi cha mẹ hãy dành nhiều thời gian hơn cho con trẻ trong thời điểm dịch bệnh. Trong dịp Tết Trung thu năm 2021, dù không được tổ chức các hoạt động cho trẻ em, nhưng đoàn thanh niên tại các địa phương đã tổ chức làm đèn lồng để tặng các em nhỏ. Hay như, trong đầu tháng 9, TP Thanh Hóa thực hiện Chỉ thị 16, các em nhỏ không được đến trường, cô giáo ở một trường mầm mon đã thành lập nhóm zalo, facebook của các phụ huynh, gửi video hướng dẫn cách học, vẽ tranh, cắt dán, đố vui, làm đồ chơi cho trẻ. Đồng thời, để hạn chế tối đa trẻ em bị lây nhiễm, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chính quyền các cấp chủ động, tích cực rà soát, cập nhật tình hình tác động của dịch đến trẻ em; số lượng trẻ em, nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ em khi bố mẹ trẻ đang thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại gia đình để kịp thời triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho trẻ.

Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể thì bố mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho trẻ trong bối cảnh dịch bệnh. Để đồng hành cùng con vượt qua thời gian dịch bệnh này, điều đầu tiên các bậc phụ huynh hãy để các thiết bị thông minh xuống, tâm sự cùng con. Cố gắng giữ một tâm lý vui vẻ, thoải mái và trò chuyện, lắng nghe, thấu hiểu mong muốn, nhu cầu của con. Tham gia các hoạt động học tập, giải trí cùng con. Kiểm soát cách tiếp cận, thời lượng sử dụng tivi, mạng xã hội của trẻ để tránh việc trẻ tiếp nhận thông tin sai lệch. Hướng dẫn cho trẻ về dịch bệnh và cách bảo vệ bản thân như, tuân thủ thông điệp “5K”, hạn chế tiếp xúc. Đồng thời, bảo đảm chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý để tăng cường sức đề kháng; giữ vệ sinh thân thể, đặc biệt là tay cho trẻ thường xuyên. Bảo đảm vệ sinh môi trường xung quanh, nhà cửa thông thoáng, vật dụng trong nhà và đồ chơi của trẻ thường xuyên được lau chùi, sát khuẩn. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh khác theo đúng lịch, nhằm tăng cường hệ miễn dịch.

Bài và ảnh: Thùy Linh