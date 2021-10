Báo động tình trạng cản trở luồng hàng hải vào cảng chuyên dụng của các nhà máy nhiệt điện

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đóng tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn đều có chung luồng hàng hải dẫn vào các cảng chuyên dụng của mình. Theo chu kỳ, các nhà máy phải nhập nhiên liệu về các cảng chuyên dụng, sau đó có dây chuyền trung chuyển về để hoạt động các tổ máy phát điện. Thời gian gần đây, hàng trăm tàu thuyền cỡ nhỏ của ngư dân địa phương ra neo đậu chắn luồng hàng hải, gây cản trở việc ra vào cung ứng nhiên liệu của các tàu hàng.

Tình trạng tàu cá đậu đỗ trên luồng ra vào các cảng chuyên dụng tại Nghi Sơn diễn ra từ nhiều tháng qua. Ảnh: Lê Đồng

Một ngày cuối tháng 10-2021, khi Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 chuẩn bị có tàu chở than về bến cảng nội bộ, doanh nghiệp chủ đầu tư là Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 lại phải thuê một tàu chuyên dụng đi khắp các khoảng mặt biển khu vực ra vào cảng để thông báo các tàu cá di chuyển. Chiếc loa phóng thanh công suất lớn trên tàu oang oang thông báo, đọc từng số hiệu các tàu cá yêu cầu tránh vào phía trong cho tàu hàng di chuyển. Cả trăm tàu cá đậu kín khu vực luồng lạch đã được quy hoạch khu vực cảng biển. Sau hàng chục phút phát loa thông báo kêu gọi, một số tàu cá vừa di chuyển tránh vào phía trong thì một vài tàu khác vươn khơi về lại neo đỗ đúng vị trí tàu trước vừa đỗ. Sau nhiều lần vòng qua vòng lại, liên tục phát thông báo, rồi khuyến cáo, tàu chở than công suất lớn mới có thể đưa hàng vào cảng chuyên dụng của công ty nhiệt điện. Tình trạng tàu cá cố tình đậu đỗ lấn chiếm luồng hàng hải vào các cảng biển tại Nghi Sơn đã diễn ra từ nhiều tháng qua, nhưng gần đây ngày càng trở nên thường xuyên và “cố tình” hơn.

Đáng nói, ở phía trong chừng vài ba trăm mét, vẫn có khu vực bến thuyền được quy hoạch cho các phương tiện của ngư dân xã Hải Hà trước khu vực trụ sở của Hải đội II Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa. Nhiều năm nay, khu vực này chính là nơi đậu đỗ sau khi vươn khơi trở về của các tàu thuyền địa phương. Qua tìm hiểu, nhiều ngư dân cho rằng, bến tàu cá gần đây bị bồi lắng, phương tiện vào có phần khó hơn nên ngư dân đậu phía ngoài luồng hàng hải của cảng cho tiện. Thời gian gần đây, các công ty nhiệt điện nói trên đã nhiều lần có ý kiến lên Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, đề nghị các đơn vị có liên quan sớm khắc phục tình trạng này. Được biết, UBND thị xã Nghi Sơn, xã Hải Hà cũng nhiều lần thông báo, khuyến cáo ngư dân không cố tình đậu đỗ tàu thuyền ra giữa luồng hàng hải gây cản trở các tàu hàng. Chắc chắn nhiều chủ phương tiện vẫn biết việc làm của mình có thể gây cản trở hoạt động lấy nhiên liệu của các nhà máy nhiệt điện, nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Thông tin từ UBND thị xã Nghi Sơn, hiện xã Hải Hà có 416 phương tiện với gần 1.000 lao động thường xuyên khai thác trên biển. Theo truyền thống khai thác địa phương, đa phần phương tiện có công suất nhỏ, hành nghề giã gần bờ và đi về trong ngày. Theo tìm hiểu của phóng viên, do gần đây có một số hộ mua phương tiện không đăng ký nên hiện có 421 phương tiện, đa phần đều đậu đỗ thường xuyên trên các luồng hàng hải vào các cảng biển nơi đây. Một đại diện của Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2, chia sẻ: Mỗi lần có tàu chở than hoặc chở thiết bị, máy móc về cảng, chúng tôi lại phải thuê tàu đi thông báo, yêu cầu các tàu cá địa phương tránh luồng tàu hàng vào cảng. Không những gây cản trở lớn đến các hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đang chuẩn bị vào giai đoạn vận hành chính thức, mà còn mất thời gian cho những việc không đáng có. Những lần mưa bão hay sóng lớn, chúng tôi tạo điều kiện, mời các tàu vào cảng tránh trú bão nhằm bảo đảm an toàn. Nhưng khi bão tan, chúng tôi yêu cầu các phương tiện ra khỏi khu vực cảng nội bộ thì nhiều chủ phương tiện còn cố tình neo lại, làm ảnh hưởng đến hoạt động. Đây là doanh nghiệp liên doanh nước ngoài, ban giám đốc đa phần người Nhật Bản, Ấn Độ, họ tỏ ra bất ngờ khi giúp ngư dân lúc bão gió nguy hiểm nhưng ngư dân lại “hành xử” như vậy (!?).

Trên thực tế, việc tàu cá đậu tràn lan ra ngoài còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm với các tàu hàng về cảng chuyên dụng. Nếu xảy ra, chắc chắn sẽ gây hư hỏng các phương tiện, thậm chí nguy cơ đến cả tính mạng của ngư dân. Qua tìm hiểu, việc cung ứng than cho Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 là gói thầu quốc tế, được thực hiện bởi một doanh nghiệp của Cộng hòa Liên bang Đức. Nếu không thực hiện được các chuyến tàu cung ứng nguyên liệu và các thiết bị kịp thời, đúng thời gian ký kết, đơn vị liên quan có thể bị phạt hợp đồng hàng triệu USD. Việc vận động, tuyên truyền ngư dân địa phương không đậu đỗ tàu cá trên luồng hàng hải vào cảng biển ở Nghi Sơn nói chung, vào các cảng chuyên dụng của các nhà máy nhiệt điện nói riêng cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của chính quyền địa phương.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, cho biết: Chính quyền thị xã Nghi Sơn cũng đã nắm được vấn đề, thấy đây là việc cần khắc phục ngay vì cái chung. Trước mắt, thị xã sẽ tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức ngư dân, không đậu đỗ phương tiện trên luồng ra vào cảng nữa. Hiện UBND thị xã cũng đang đề nghị tỉnh hỗ trợ dự án nạo vét, duy tu bến đậu đỗ tàu thuyền của ngư dân xã Hải Hà nhằm khắc phục tình trạng này.

Lê Đồng