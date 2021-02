Bảo đảm thuận lợi cho Nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán

Để bảo đảm thuận lợi cho Nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức vận tải khách bằng xe ô tô. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân, Công ty CP Quản lý đường sắt Thanh Hóa và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; các đơn vị quản lý và khai thác bến xe; các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy nội địa; các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ; các phòng, ban, đơn vị trong ngành GTVT, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện, phối hợp thực hiện có hiệu quả việc vận chuyển và tạo thuận lợi cho người dân lựa chọn đi lại bằng xe ô tô.

Xe ô tô chở khách của Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa phục vụ nhu cầu đi lại của khách.

Theo đó, các huyện, thị xã, thành phố, đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, thực hiện bảo trì các tuyến đường tỉnh được giao quản lý và các tuyến đường bộ trên địa bàn... Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện những quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa đến các tổ chức, cá nhân tham gia vận tải hành khách, khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa, nhất là phương tiện chở khách ngang sông thuộc địa bàn quản lý. Kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ; các vi phạm trật tự, ATGT đường thủy nội địa, như: phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không trang bị đầy đủ áo phao, cục nổi, chở quá số người quy định; bến thủy nội địa, bến khách ngang sông không được cấp phép hoạt động; người điều khiển phương tiện thủy nội địa không có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Các doanh nghiệp, HTX vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, lập kế hoạch bố trí phương tiện, kế hoạch tăng cường, bổ sung hoặc điều chuyển phương tiện nhằm phục vụ vận chuyển khách tết trên các tuyến đơn vị tham gia hoạt động, nhất là các tuyến Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đắk Lắk... Huy động tối đa khả năng của phương tiện phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, có phương án tổ chức vận tải hợp lý trên cơ sở quay vòng, tăng chuyến. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ô tô phải có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ kinh doanh vận tải và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô. Chịu trách nhiệm chính trong việc phục vụ vận tải khách trên tuyến đang khai thác; kết hợp với bến xe chủ động tăng xe, quay vòng, tăng chuyến, tổ chức vận tải hợp lý để giải tỏa khách, không để tồn đọng tại các bến xe. Bố trí đủ lái xe, nhân viên phục vụ trên các tuyến vận tải, nhất là các tuyến đường dài, bảo đảm thời gian làm việc liên tục của lái xe không quá 4 giờ và tổng thời gian làm việc trong ngày không vượt quá 10 giờ. Thực hiện nghiêm việc kê khai và niêm yết giá cước theo quy định; việc tính giá thành để xây dựng giá cước cơ bản phù hợp với giá xăng dầu thời điểm hiện tại, nhằm bảo đảm thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, chống tăng giá cước bất hợp lý trong hoạt động vận tải.

Làm việc với một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi, chúng tôi được biết: Các doanh nghiệp đã xây dựng giá cước hợp lý phù hợp với giá xăng dầu thời điểm hiện tại nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, chống tăng giá bất hợp lý trong hoạt động vận tải. Đồng thời, chuẩn bị xe tốt, an toàn, vệ sinh; có kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trong những ngày, giờ cao điểm. Các doanh nghiệp vận tải khách bằng xe buýt cũng đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch bố trí phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ vận chuyển khách trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tăng cường chuyến, lượt trong những ngày, giờ cao điểm trên các tuyến để kết nối với các loại hình vận tải khác (đường sắt, hàng không).

Đồng chí Lê Đình Lịch, Giám đốc Công ty CP Quản lý và Khai thác bến xe Thanh Hóa, cho biết: Thực hiện kế hoạch của Sở GTVT, công ty đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch vận chuyển khách trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, chỉ đạo các bến xe thuộc phạm vi quản lý tu sửa, tân trang phòng chờ, sân bãi; bảo đảm tốt hệ thống thông tin, bảng thông báo luồng tuyến, giờ xe chạy, giá vé; hệ thống chiếu sáng, khu vệ sinh, y tế...; phân công lao động bán vé phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công ty cũng đã chỉ đạo, tổ chức kiểm tra tại các bến xe trực thuộc về việc cương quyết không để phương tiện vận tải, người điều khiển, nhân viên phục vụ và hành khách không tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19. Căn cứ nhu cầu đi lại của Nhân dân, Công ty CP Quản lý và Khai thác bến xe Thanh Hóa phối hợp với Ban ATGT tỉnh, công an các huyện chưa có bến xe, để lựa chọn một số vị trí đỗ xe làm nơi tập kết phương tiện và làm thủ tục xuất bến phù hợp với tình hình thực tế.

Cảng Hàng không Thọ Xuân cũng đã xây dựng, triển khai kế hoạch bố trí nhân lực để bảo đảm an toàn và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị vận chuyển hoạt động bay tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn và tăng cường công tác quản lý đối với các đơn vị vận tải hành khách đang hoạt động đưa, đón khách tại khu vực cảng. Phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT Thanh Hóa và các lực lượng chức năng để tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu tối đa ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay.

Đồng chí Trịnh Ngọc Minh, Chánh Thanh tra Sở GTVT, cho biết: Thực hiện kế hoạch của Sở GTVT, thanh tra sở huy động lực lượng, phương tiện nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc vi phạm lòng đường, lề đường và hành lang ATGT, chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng... Đồng thời, phối hợp, thực hiện việc kiểm tra công tác phục vụ vận tải, việc tuân thủ quy định về giá cước, bảo đảm trật tự, ATGT. Phối hợp với các lực lượng cảnh sát tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến quốc lộ, các tuyến đường thủy nội địa trọng điểm; các đầu mối giao thông, như: nhà ga, bến xe, bến thủy nội địa, các điểm dừng đón trả khách trên các tuyến đường bộ. Thanh tra Sở GTVT còn phối hợp với lực lượng chức năng của các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Bài và ảnh: Xuân Hùng