Báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán 2023

Để kịp thời nắm bắt thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND đã có công văn về việc báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, trọng tâm là công tác đảm bảo an ninh trật tự, việc phân công tổ chức trực Tết, công tác tổ chức làm việc ở những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không nghỉ Tết và những vấn đề khác; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau Tết; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh và thị trường, giá cả trong dịp Tết, trong đó tập trung đánh giá việc triển khai sản xuất nông, lâm, thủy sản, công tác chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; công tác chuẩn bị và tổ chức phát động Tết trồng cây; tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong dịp trước, trong và sau Tết; lịch nghỉ Tết, ra quân sản xuất đầu năm; tình hình cung - cầu, giá cả hàng hóa, khả năng cung ứng và sức mua trong dịp Tết; công tác quản lý thị trường, đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại…

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan để tổng hợp, báo cáo tình hình chăm lo Tết cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; tình hình việc làm, lương, thưởng cho công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp; kết quả huy động các nguồn lực 2 xã hội hóa để thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó cần phân tích, làm rõ số lượng quà tặng, kinh phí tặng quà (chia thành 03 cấp: tỉnh, huyện, xã) và so sánh với kết quả thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Sở Y tế chủ trì, báo cáo tình hình trực cấp cứu, công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết. Sở Giao thông vận tải chủ trì, báo cáo tình hình vận tải hành khách, hàng hóa và bảo đảm giao thông trong dịp Tết. Sở Công Thương chủ trì, báo cáo tình hình cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, báo cáo công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và phục vụ Nhân dân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, báo cáo công tác chuẩn bị và kết quả việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của Nhân dân trong dịp Tết. Sở Tài chính chủ trì, báo cáo kết quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dịp trước, trong và sau Tết. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương, báo cáo việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương, báo cáo tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết (an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, vũ khí, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép, tai nạn giao thông, đua xe, xuất nhập cảnh trái phép và những vụ việc đột xuất, bất ngờ cần quan tâm…).

Đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo nêu trên; riêng báo cáo về kết quả thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh.

GP (Nguồn: UBND tỉnh)