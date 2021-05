Agribank hỗ trợ 140 triệu đồng sửa chữa Trường Mầm non Ban Công

Ngày 28-5, tại xã Ban Công (Bá Thước), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã đại diện cho Công đoàn Agribank Việt Nam bàn giao công trình sửa chữa Khu chính Trường mầm non - công trình do Agribank tài trợ từ nguồn an sinh xã hội).

Agribank Thanh Hóa đại diện cho Công đoàn Agribank Việt Nam trao biểu trưng hỗ trợ 140 triệu đồng kinh phí sửa chữa Khu chính và tặng các trang thiết bị, đồ dùng học tập cho Trường mầm non Ban Công (Bá Thước)

Khu chính Trường Mầm non xã Ban Công có nhiều hiều hạng mục công trình, trang thiết bị, đồ dùng học tập, trang thiết bị dạy học bị hư hỏng. Trước những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, Agribank Việt Nam đã tài trợ 140 triệu đồng, để sửa chữa các lớp học khu chính của trường và tặng nhiều trang thiết bị, đồ dùng học tập để phục vụ công tác giảng dạy và tổ chức các hoạt động chăm sóc trẻ cho nhà trường. Kinh phí sửa chữa do Công đoàn Agribank hỗ trợ từ nguồn quỹ xã hội do đoàn viên người lao động đóng góp.

Việc Agribank tài trợ sửa chữa Trường Mầm non tại xã Ban Công có ý nghĩa rất lớn trong việc cải thiện điều kiện vật chất, động viên tinh thần để cán bộ, giáo viên, Nhân dân trong xã nỗ lực phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Ông Nguyễn Thuần Phong - Phó Giám đốc phụ trách Agribank Thanh Hóa cho biết: Phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, hằng năm, Agribank dành kinh phí hàng chục tỷ đồng để tham gia ủng hộ công tác an sinh xã hội tại các địa phương trên toàn tỉnh Thanh Hóa, nhằm chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạt động an sinh xã hội và thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Đức Thanh