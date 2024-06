Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhà trường

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) cho học sinh trên địa bàn xã Quảng Lộc (Quảng Xương) luôn được các trường học, đơn vị chức năng quan tâm thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Một buổi phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh giữa Trường THCS Quảng Lộc với công an xã.

Đơn cử như tại Trường THCS Quảng Lộc, để tránh sự nhàm chán, thiếu tập trung trong TTPBGDPL, nhà trường đã đổi mới phương pháp tuyên truyền, như: Tích hợp giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật vào tiết học, bài học, môn học cụ thể trên lớp và thực tế cuộc sống. Tổ chức cho học sinh viết cam kết phối hợp giáo dục tay ba giữa nhà trường - gia đình - các tổ chức đoàn thể xã hội ngay từ đầu năm học. Phối hợp với các đoàn thể, công an tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xây dựng tình bạn đẹp trong và ngoài nhà trường. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp như thăm viếng, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ; dọn vệ sinh khuôn viên trường, lớp học; tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ chủ đề về pháp luật; hoạt động thanh niên xung kích vì cộng đồng... Tổ chức phong trào nghìn việc tốt để học sinh có cơ hội thường xuyên được thực hiện, được nêu gương và vinh danh.

Theo Trung tá Lê Bá Thái, Trưởng Công an xã Quảng Lộc, thực hiện công tác phối hợp với các trường học trên địa bàn trong TTPBGDPL cho học sinh, Công an xã Quảng Lộc đã in ấn tài liệu kèm ảnh minh họa cho học sinh nghiên cứu trước, sau đó phối hợp với nhà trường tập trung học sinh tương tác và thực hành trực tiếp để các em dễ hiểu, dễ tiếp thu và đúng với thực tiễn cuộc sống. Ngoài ra, công an xã còn lập các nhóm zalo ở các thôn để mọi người đều có thể tham gia bình luận, tương tác và xem tin tức, bài đăng của lực lượng công an xã. Phối hợp với nhà trường theo dõi, lọc danh sách thanh, thiếu niên cá biệt, mời học sinh cùng giáo viên chủ nhiệm sang hội trường UBND xã để tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Thậm chí có những trường hợp phải áp dụng các hình phạt nhẹ để răn đe, giáo dục, làm gương...

Bà Lý Thị Liên, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Lộc cho biết thêm, việc đổi mới phương pháp TTPBGDPL đã thu hút đông đảo học sinh tham gia, hướng các em xây dựng môi trường trường học an toàn, thân thiện, hạnh phúc; hình thành lối sống lao động và học tập theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của công dân ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường...

Bài và ảnh: Mai Phương