Xung quanh việc tặng Cờ thi đua năm 2020 cho Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa

“Đối chiếu với quy định và thành tích đạt được trong năm, trên cơ sở suy tôn của Cụm thi đua số 16, Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa đủ điều kiện để được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Cờ thi đua của tỉnh”. Đó là khẳng định của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 554/BC-SNV, ngày 24 -6-2021 về kết quả xác minh thông tin phản ánh về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa.

Ngày 22-6-2021, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi làm việc để cung cấp thông tin với các sở, ngành liên quan và một số cơ quan báo chí địa phương, trung ương trên địa bàn tỉnh.

Thời gian gần đây, có một số ý kiến trái chiều xung quanh việc Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập ngày 10-4-1961. Quá trình hoạt động công ty đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, được các cấp, các ngành khen thưởng. Từ ngày 1-12-2002, công ty trở thành công ty cổ phần theo Quyết định số 3664/QĐ- UBND, ngày 5-11-2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm “vàng son” (năm 2011) tổng doanh thu của công ty đạt hơn 880 tỷ đồng, quy mô hơn 900 cán bộ, công nhân lao động làm việc. Sau này, do có các quy định mới và thực hiện Luật Đấu thầu, công ty không còn là một trong những trung tâm phân phối thuốc ở tỉnh Thanh Hóa nữa, doanh số theo đó cũng giảm. Đến năm 2015, Nhà nước thoái toàn bộ vốn tại công ty, công ty trở thành doanh nghiệp 100% vốn tư nhân. Hiện nay nhóm cổ đông lớn chiếm chi phối trên 80%.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty là: Sản xuất các mặt hàng thuốc đông dược, tân dược, thực phẩm chức năng; kinh doanh thuốc tân dược, cao đơn hoàn tán, thuốc nam, thuốc bắc, hóa chất dược dụng, hóa chất xét nghiệm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; kinh doanh, sản xuất và sửa chữa thiết bị vật tư y tế; kinh doanh phòng khám đa khoa…

Nhằm làm sáng tỏ những thông tin trái chiều, ngày 18-6-2021, chúng tôi đã đăng ký làm việc với đại diện công ty. Trong buổi làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa, cho biết: Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty có sự thay đổi. Từ chiến lược tập trung: Lấy hàng thương mại làm trọng tâm (hàng thương mại chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của công ty), đến năm 2012 công ty chuyển hướng chiến lược: Lấy hàng công ty sản xuất làm trọng tâm (đưa hàng công ty sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của công ty).

Từ năm 2016 đến nay, công ty tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ. Công ty đã đầu tư 5 dây chuyền, nhà xưởng trọng tâm như: dây chuyền sản xuất viên nang mềm, xưởng sản xuất thuốc dòng Cephalosporin, dây chuyền sản xuất thuốc nước đạt tiêu chuẩn GMP - WHO, xưởng sản xuất thực phẩm chức năng đạt tiêu chuẩn GMP, dây chuyền sản xuất thuốc viên sủi đạt tiêu chuẩn GMP - WHO, tiếp tục nâng cấp công nghệ sản xuất các dạng bào chế thuốc nước, viên sủi và viên nang hóa một số loại thuốc...

Phóng viên Báo Thanh Hóa (bên trái ảnh) tại buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa.

Công ty cũng mở rộng thị trường ngoại tỉnh, đầu tư kênh bán hàng với việc thiết lập hệ thống trình dược viên phân phối thuốc của công ty rộng khắp, đến các điểm bán hàng trên toàn quốc (hiện có khoảng 10.000 điểm bán hàng). Chương trình bán hàng này đã đem lại hiệu quả rõ rệt, làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty trong thời gian gần đây.

Những năm gần đây (2018, 2019, 2020) hàng công ty sản xuất trong tổng doanh thu chiếm tỷ trọng cao. Doanh thu, lợi nhuận trước thuế của công ty và thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước. Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về nộp thuế, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Cụ thể: Năm 2018, công ty có doanh thu bán hàng là 515,215 tỷ đồng (trong đó doanh thu hàng công ty sản xuất là 304,161 tỷ đồng); nộp ngân sách 12,764 tỷ đồng; nộp BHXH, BHYT, BHTN 13,012 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2,779 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người/tháng đạt 6 triệu đồng. Năm 2019, doanh thu bán hàng của công ty đạt 522,245 tỷ đồng (trong đó doanh thu hàng công ty sản xuất là 404,064 tỷ đồng); nộp ngân sách 14,681 tỷ đồng; nộp BHXH, BHYT, BHTN 12,765 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 4,559 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người/tháng đạt 7 triệu đồng. Năm 2020, doanh thu bán hàng của công ty đạt 533,808 tỷ đồng (trong đó doanh thu hàng công ty sản xuất là 398,787 tỷ đồng); nộp ngân sách 16,870 tỷ đồng; nộp BHXH, BHYT, BHTN 13,948 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 4,616 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người/tháng đạt 8 triệu đồng. Quy mô lao động trong 3 năm qua luôn duy trì mức trên 800 người/năm, đóng góp an sinh xã hội của công ty hàng năm từ 400 - 500 triệu đồng.

“Từ những con số trên cho thấy ở lĩnh vực hàng công ty sản xuất đã có sự tăng trưởng rõ rệt. Đó là cái rất đáng khích lệ và đó mới là cái chính để công ty phát triển”, ông Nguyễn Văn Tuấn khẳng định, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tới toàn cầu, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty cũng bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là về nguồn cung nguyên liệu từ nước ngoài về. Tuy nhiên, công ty đã có nhiều nỗ lực khắc phục để doanh thu và các chỉ tiêu đạt được năm sau cao hơn năm trước.

Cũng chính từ sự nỗ lực vượt khó này, đơn vị đã được Cụm thi đua số 16 biểu quyết, suy tôn đề nghị UBND tỉnh xét tặng Cờ thi đua năm 2020. Tuy nhiên, sau khi đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua thì đã xuất hiện một số ý kiến cho rằng 2 năm qua công ty làm ăn thua lỗ, song vẫn làm báo cáo đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

“Những thông tin này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến công ty”, ông Tuấn cho biết, đồng thời khẳng định “Báo cáo thành tích của công ty đề nghị cấp trên khen thưởng đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Thực hiện hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa là công ty đại chúng nên tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhất là chỉ tiêu kinh tế đều được minh bạch”.

Công nhân Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa kiểm tra thành phẩm trên dây chuyền máy đóng nang SV 300.

Những tài liệu ông Tuấn cung cấp cho phóng viên tại buổi làm việc cho thấy báo cáo tài chính hàng năm của công ty đều được công ty kiểm toán độc lập kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam - AVA Co., Ltd). Công ty kiểm toán này được đại hội đồng cổ đông hàng năm nghị quyết thông qua, được lựa chọn trong số những công ty kiểm toán do Bộ Tài chính phê duyệt. Số liệu của công ty hàng năm đều được Cục Thuế tỉnh và Thanh tra, kiểm toán Nhà nước kiểm tra. Các báo cáo tài chính được công bố công khai tại đại hội đồng cổ đông và website của công ty (http://thephaco.vn/).

“Những thông tin chưa chuẩn xác đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của công ty. Vì vậy, công ty mong muốn những thông tin này được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ, tạo điều kiện cho công ty ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho xã hội”, ông Tuấn bày tỏ.

Để tìm hiểu rõ hơn quy trình xét tặng Cờ thi đua năm 2020 của UBND tỉnh cho Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa, chúng tôi đã liên hệ với Trưởng cụm thi đua số 16.

Ông Phạm Văn Chinh, Thường trực Thi đua của Công ty CP Mía đường Lam Sơn - đơn vị Cụm trưởng năm 2020, cũng là Trưởng đoàn thẩm định Cụm thi đua số 16 đã tiến hành thẩm định chấm điểm thi đua năm 2020 tại Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa, cho biết: Năm 2020 là một năm khó khăn do đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, các thành viên trong Cụm đều bị ảnh hưởng nặng nề. Song, các phong trào thi đua trong các doanh nghiệp của Cụm không ngừng phát huy và đạt được những kết quả nổi bật, trong đó có Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa là 1 trong 4 đơn vị trong Cụm có điểm tự đánh giá, có kết quả sản xuất, kinh doanh, các hoạt động và phong trào thi đua toàn diện, nổi trội. Đơn vị có 33 sáng kiến cải tiến kỹ thuật - dẫn đầu toàn Cụm.

Ngày 31-12-2020, đoàn thẩm định của Cụm Thi đua số 16 đã thực hiện thẩm định tại Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa.

“Đoàn thẩm định đã thực hiện công khai, theo nguyên tắc, quy định tại Hướng dẫn 338/HD-BTĐKT của Ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh”, ông Phạm Văn Chinh khẳng định

Theo đó, ngày 15-01-2021, Cụm Thi đua số 16 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020, có sự tham gia của lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo, cán bộ làm thi đua của 9 đơn vị trong Cụm. Sau khi hội nghị đánh giá tổng kết năm 2020, phân tích các yếu tố ảnh hưởng, các điều kiện thuận lợi, kết quả đạt được của toàn cụm, của từng đơn vị, nghe báo cáo kết quả thẩm định chấm điểm các đơn vị tiêu biểu, hội nghị nhất trí 100% suy tôn đơn vị Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa đạt đơn vị tiêu biểu, xếp hạng trong tốp nhất, nhì, ba của cụm năm 2020. Sau hội nghị tổng kết năm 2020, Cụm Thi đua số 16 đã hoàn thiện các thủ tục và gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để các đơn vị thực hiện báo cáo khen thưởng năm 2020.

Trao đổi với chúng tôi về quy trình xét khen thưởng, ông Đỗ Trọng Hùng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho biết: Sau khi Cụm thi đua số 16 hoàn thiện các thủ tục gửi hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị xét tặng Cờ thi đua năm 2020 của UBND tỉnh cho Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tiến hành thẩm định hồ sơ, thành phần hồ sơ, đọc báo cáo thành tích có xác nhận của thủ trưởng cơ quan đơn vị trình khen thưởng, thẩm định văn bản xác nhận của các cơ quan đơn vị có liên quan.

Hồ sơ của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa đảm bảo hợp lệ theo đúng Luật Thi đua - Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - khen thưởng, Quyết định số 33/2018/QĐ - UBND, ngày 13-11-2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Đối chiếu với các quy định và thành tích đạt được trong năm 2020, trên cơ sở suy tôn của Cụm thi đua số 16, Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa đủ điều kiện để được UBND tỉnh Thanh Hóa xét tặng Cờ thi đua của tỉnh.

Tại phiên họp thường kỳ của Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh ngày 19-3-2021, sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín. Theo đó, Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa là 1 trong số 93 tập thể được Hội đồng thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua năm 2020 của UBND tỉnh với số phiếu tuyệt đối.

Ông Đỗ Trọng Hùng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu làm rõ hơn quy trình xét khen thưởng tại buổi làm việc ngày 22-6-2021.

Ông Đỗ Trọng Hùng cho biết thêm: Sau khi nhận được một số thông tin xung quanh việc xét tặng Cờ thi đua năm 2020 của UBND tỉnh cho Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa, ngày 7-5-2021, Đoàn công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng (cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh) đã làm việc với lãnh đạo Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa. Kết quả làm việc đã được báo cáo với Giám đốc Sở Nội vụ.

Ngày 22-6-2021, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi làm việc để cung cấp thông tin với các sở, ngành liên quan và một số cơ quan báo chí địa phương, trung ương trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện một số cơ quan báo chí đã đề nghị Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty. Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quốc Huy đề nghị đại diện Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa giải trình, làm rõ về sự trung thực, chính xác của các số liệu trong báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng và những thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí đã nêu.

Đến ngày 24-6-2021, Sở Nội vụ đã có Báo cáo số 554/BC - SNV báo cáo kết quả xác minh thông tin phản ánh về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa. Nội dung báo cáo kết quả xác minh nêu rõ: "… Để khẳng định tính chính xác thông tin, ngày 23-6-2021, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1479/SNV-BTĐKT về việc xác minh số liệu nghĩa vụ nộp thuế, BHXH và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Cục thuế Thanh Hóa, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định lại về số liệu như báo cáo gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Kết quả đều được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận công ty luôn thực hiện tốt theo đúng quy định... Đối chiếu với quy định và thành tích đạt được trong năm, trên cơ sở suy tôn của Cụm thi đua số 16, Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa đủ điều kiện để được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Cờ thi đua của tỉnh”`.

Nhóm Phóng viên