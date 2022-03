Xung quanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Chấn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

Báo Thanh Hóa nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Chấn, số nhà 05, đường Mai An Tiêm, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Trong đơn gửi đến báo, bà Chấn trình bày: Năm 1978, gia đình bà được ban hành chính tiểu khu Hoàng Hoa Thám, thị xã Thanh Hóa (nay là UBND phường Lam sơn) cấp cho 1 mảnh đất ở nằm ở phía Đông giáp đường Mai An Tiêm. Từ đó đến nay, gia đình bà đã sửa chữa, làm nhà, trên tổng diện tích 149,2m2 chia làm 4 căn hộ cho các con, đều được UBND phường Lam Sơn phê duyệt đồng ý cho làm nhà ở trên đất, không lấn chiếm, không tranh chấp.

Hiện trạng diện tích đất hộ gia đình bà Nguyễn Thị Chấn đang sử dụng giáp đường Mai An Tiêm. Ảnh: Tiến Đông

Năm 2021, khi lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ đối với diện tích 149,2m2, gia đình bà được phố 8 họp Nhân dân lấy ý kiến 10 hộ, các hộ đều ký xác nhận gia đình bà ở trên mảnh đất 149,2m2 từ năm 1978 là đúng. Thế nhưng, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Thanh Hóa gửi Công văn số 443/CV-CNVPĐK hướng dẫn gia đình bà bổ sung hồ sơ thừa kế QSDĐ và đề nghị liên hệ với UBND phường Lam Sơn làm rõ về phần diện tích đất lớn hơn bản đồ địa chính để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ.

Sau khi UBND phường Lam Sơn có Công văn số 223/UBND-ĐCXD trả lời Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Thanh Hóa, xác định phần diện tích đất hộ gia đình bà Chấn đang sử dụng trên bản đồ qua các thời kỳ. Gia đình bà Chấn cho rằng phần diện tích mà UBND phường Lam Sơn ghi trên trích đo là không đúng. Vì vậy, bà Chấn gửi đơn đến cơ quan báo chí.

Để tìm hiểu rõ về nội dung vụ việc, chúng tôi đến địa chỉ số nhà 05, đường Mai An Tiêm. Khu đất nằm giáp mặt đường Mai An Tiêm với 4 căn nhà liền kề, mặt tiền bày bán cọc tre, phía trong có một phần diện tích làm kho chứa. Bà Chấn năm nay đã 84 tuổi, sức khỏe yếu, người tiếp và trò chuyện với chúng tôi là anh Trần Văn Long, con trai của bà Chấn.

Anh Long cho biết: Gia đình anh đã ở trên thửa đất này từ năm 1978. Khi bố anh là ông Trần Văn Đăng mất, mẹ anh là bà Nguyễn Thị Chấn cùng 4 người con vẫn sống ở nơi này. Khi con cái trưởng thành, thửa đất được chia cho 4 người con xây 4 căn nhà để ở. Lúc xây dựng, gia đình anh đều đề nghị lên phường và được cho phép xây dựng. Hiện tại 4 ngôi nhà với 11 nhân khẩu đang sống trên thửa đất chưa được cấp GCNQSDĐ. Thắc mắc, khiếu nại về việc UBND phường Lam Sơn xác định phần diện tích sử dụng đất tăng thêm không đúng thực tế, ông Long và gia đình mong muốn cơ quan có thẩm quyền sớm làm rõ và cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất mà hộ gia đình ông đang sử dụng.

Liên hệ làm việc với UBND phường Lam Sơn, chúng tôi được giới thiệu gặp ông Lê Văn Thu, công chức địa chính – xây dựng phường Lam Sơn. Ông Thu cho biết: Hồ sơ cấp GCNQSDĐ của hộ gia đình bà Chấn tại số nhà 05, Mai An Tiêm với diện tích 166,3m2 không có giấy tờ về việc cấp đất, chỉ có đơn trình bày về nguồn gốc được tiểu khu Hoàng Hoa Thám cấp đất ở năm 1978. UBND phường Lam Sơn đã căn cứ vào hồ sơ, bản đồ địa chính qua các thời kỳ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phiếu lấy ý kiến dân cư để làm cơ sở xác nhận hồ sơ. Toàn bộ thửa đất hộ bà Chấn đang sử dụng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3761/QĐ-UBND ngày 27-9-2021 và phù hợp với quy hoạch đường Mai An Tiêm. Hộ gia đình bà Chấn không có hành vi lấn chiếm, không xảy ra tranh chấp, đủ điều kiện đề nghị cấp GCNQSDĐ nên UBND phường Lam Sơn đã xác lập đầy đủ hồ sơ đề nghị UBND TP Thanh Hóa cấp GCNQSDĐ đối với toàn bộ diện tích đất ở bà Chấn đang sử dụng và thu tiền QSDĐ đối với phần diện tích tăng thêm so với bản đồ địa chính theo đúng quy định.

Ông Thu khẳng định, việc đề nghị như trên hoàn toàn có cơ sở, đất của hộ bà Chấn không có giấy tờ thì bản đồ địa chính qua các thời kỳ là cơ sở pháp lý rõ nhất trong công tác quản lý đất đai và cấp GCNQSDĐ. Mở từng bản đồ địa chính để chứng minh cho lời nói của mình, ông Thu cho biết: Diện tích thửa đất hộ bà Chấn đang sử dụng theo trích đo mới nhất là 166,3m2; diện tích đã xây dựng nhà ở và các công trình phụ là 109,3m2. Trong khi đó, diện tích theo Bản đồ địa chính đo đạc năm 2003 chỉ có 91,9m2. Các Bản đồ 299 (đo đạc năm 1984) và Bản đồ địa chính (đo đạc năm 1994) chỉ thể hiện phần diện tích đất sử dụng của hộ bà Chấn là 56m2. Từ các căn cứ hồ sơ địa chính trên, UBND phường Lam Sơn đã có Công văn số 223/UBND-ĐCXD ngày 25-2-2022 gửi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Thanh Hóa về trường hợp cấp GCNQSDĐ của hộ bà Chấn. Trong công văn này đã nêu rõ: Phần diện tích đất hộ bà Chấn sử dụng trước ngày 18-12-1980 là 56m2; phần diện tích đất sử dụng trước ngày 1-7-2004 là 35,9m2; phần diện tích đất sử dụng trước ngày 1-7-2014 là 74,4m2. UBND phường Lam Sơn tiếp tục đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Thanh Hóa, UBND TP Thanh Hóa cấp GCNQSDĐ ở cho gia đình bà Chấn với diện tích 166,3m2 đất ở theo đúng quy định hiện hành. Đối với việc bổ sung hồ sơ thừa kế QSDĐ trong trường hợp của hộ bà Chấn là rất khó thực hiện ở thời điểm này, bởi còn liên quan đến phần diện tích đất tăng thêm chưa được Nhà nước công nhận QSDĐ. Do vậy, hộ gia đình bà Chấn cần có đơn trình bày rõ các nội dung vướng mắc về hồ sơ thừa kế để đề nghị UBND TP Thanh Hóa xem xét.

“UBND phường Lam Sơn đã làm việc, hướng dẫn cụ thể cho hộ bà Chấn để hộ dân đề nghị UBND TP Thanh Hóa cấp GCNQSDĐ, song người nhà bà Chấn cho rằng cán bộ phường gây “khó” cho trường hợp của gia đình. Tuy nhiên, với thẩm quyền của UBND phường trong trường hợp này, chúng tôi đã làm hết trách nhiệm để tạo điều kiện cho hộ dân đề nghị được cấp GCNQSDĐ. Việc còn lại là công dân cần phối hợp với UBND phường, các phòng, đơn vị chức năng của UBND TP Thanh Hóa tìm phương án hợp lý để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ trên cơ sở các quy định của pháp luật”, ông Thu nhấn mạnh.

Được biết, dọc tuyến đường Mai An Tiêm còn có 17 hộ dân khác có diện tích đất sử dụng, xây dựng công trình tăng so với bản đồ địa chính và GCNQSDĐ. UBND phường Lam Sơn đã đề nghị UBND TP Thanh Hóa giao đất có thu tiền sử dụng đất, trong đó có 6 hộ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Nhà nước công nhận QSDĐ.

Nhóm PV Bạn đọc – Tư liệu